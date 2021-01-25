أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر 3 عادات تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تناول منتجات الألبان

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تناول منتجات الألبان يضعف المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول منتجات الألبان الخالية من الدسم لأنها غنية بالكالسيوم والبروتين.

عدم غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة

عادة خطيرة قد يغفل عنها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة، يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات ومنها كورونا

كيف نحمي أنفسنا؟

غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة، لمدة 20 ثانية.

غسل اليدين قبل الطبخ والأكل.

تجريب مستحضرات التجميل في المولات

عادة يقبل عليها الكثير من السيدات رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تجريب مستحضرات التجميل في المولات قد يجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنبي تجريب مستحضرات التجميل في المولات.

استخدمي المطهرات والتزمي بالكمامة في المولات.