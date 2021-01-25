معلومات عن المليونيرة جورجينا: عاشقة رونالدو وارتدت حقيبة ياسمين صبري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مليون تسجيل إعجاب، حصدته عارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، خلال أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مطلة بأزياء رياضية فضفاضة وفاتحة اللون، مع حقيبة كبيرة سبق أن ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري، في عدة مناسبات، من بينها تواجدها داخل طائرة خاصة منذ عدة أسابيع.

جورجينا ترتدي حقيبة ياسمين صبري

حقيبة فاتحة اللون يصل سعرها إلى 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، ارتدتها جورجينا، من توقيع ماركة hermes، وتتميز بأنها مصنوعة من «جلد توجو»، وبمقابض علوية مصنوعة من الجلد «المدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، بحسب موقع authentic watches.

وارتدت صديقة كريستيانو رونالدو، نفس موديل حقيبة الفنانة ياسمين صبري، التي سبق أن أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب «جورجينا الغلابة».

من هى جورجينا؟

- ولدت عام 1995، في دولة إسبانيا، وعمرها حاليا 26 سنة.

- تعمل في مجال عرض أزياء، وظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، منها Yamamay.

- تعرفت عارضة الأزياء الإسبانية على كريستيانو رونالدو، منذ 5 سنوات، تحديدا في صيف 2016.

- وصلت قيمة ثروتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018، وفقا لما ذكره موقع «gossip gist».

- تستمر جورجينا في دعم رونالدو، وتظهر معه خلال تكريماته على نجاحاته الرياضية، فضلا عن تواجدها في الاستادات خلال المباريات الهامة لحبيبها.

- أنجبت جورجينا من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- خلال 2020، أعلن حساب مزيف يحمل اسم جورجينا عبر موقع التغريدات الصغيرة تويتر عن زياتها إلى مصر، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة من حساب مُزيف.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليون و500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.