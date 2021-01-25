قصة حب محمد الصغير وملكة العلايلي: كورونا جمعهما بعد 22 سنة طلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الحالة الصحية لخبير التجميل محمد الصغير، غير مستقرة، منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفي نوع من المؤازرة والدعم، تحاول ابنته الإعلامية مها الصغير، من وقت لآخر، استرجاع شريط الذكريات، لتحكي عنه وتوثق مواقفه، كان آخرها قصة الحب بين والدها ووالدتها.

ونشرت «مها» صورة تجمع والدها محمد الصغير بوالدتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، روت من خلالها تفاصيل قصتها: «فيه حاجة مهمة أوي عايزة كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها، واللي يعرفني كويس، يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري، والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم، ملكة العلايلي.. قصه حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة، حتى لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها، وهي بتحبه، وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة، غير وهي مراته».

وتابعت مها الصغير: «المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة أرستقراطية، وهو من عائلة بسيطة، وتحدت أهلها وقاطعوها، وهو لم يكن معه سوى ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من ٢٢ سنة، ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي (بس في الأفراح فقط)، طلب مني أطلب أمي في التليفون، وطلب يشوفها، وجت له على طول.. يوم ما حس أنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد، مش في المنظرة».

وأكملت «مها»: «جت وطلب منها متزعلش منه، وأنها تتجوزه على سنه الله ورسوله تاني، وأصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة، هما أنا وأخويا مصطفى، وأخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت، وطلب مأذون، وجه المأذون جوز ملكه العلايلي لمحمد الصغير، على سنة الله ورسوله».

وواصلت: «هذه العظيمة اتجوزته، وهو محلتوش حاجة في عز ضعفه، ورجعت له وهو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح أوي، هو الآن في أمس الحاجة للدعاء، لأنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي، ادعوا له، وأسفه إني طولت عليكوا».

تدهور الحالة الصحية لمحمد الصغير

تدهورت الحالة الصحية لخبير التجميل العالمي محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ يعاني حاليا صعوبة في التنفس، ومشكلات بالرئة، ويشرف على علاجه فريق طبي متخصص.