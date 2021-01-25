«القومي للمرأة» يحذر من استغلال اسمه في فرص عمل وهمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا جديدًا، نفى خلاله أي صلة له بأي شخص أو مجموعة تدعى انتسابها له، وتتواصل مع مواطنات ومواطنين عبر أي وسيلة تواصل، وتحصل منهم على بيانات شخصية، لتقديم فرص عمل وهمية بالمجلس.

ويهيب «القومي للمرأة»، بالمواطنات والمواطنين، توخي الحذر تجاه محاولات «الخداع» باسمه، موضحا أن أي إجراءات أو قرارات جديدة أو فرص عمل، يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

القومي للمرأة ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، نعى رحيل الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبّرت «مرسي» عن عميق حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أنها كانت نموذجا فريداً في الدعوة الإسلامية، إذ تميزت بأسلوبها السهل والمبسط، وأفادت الكثير بعلمها وفكرها، فضلا عن دورها الملموس فى مجال العمل الخيرى.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء لأسرتها ولطلابها في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمته من علم نافع في ميزان حسناتها.