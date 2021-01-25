هل أنت منهم؟.. هؤلاء الأكثر قدرة على مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون الأشخاص الذين يتناولون عقاقير خفض الكوليسترول أفضل حالًا من غيرهم إذا أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.

تلمح دراسة جديدة إلى السبب في ذلك، أن الفيروس يعتمد على الجزيء الدهني لتجاوز الغشاء الواقي للخلية.

للتسبب في COVID-19 ، يجب أن يشق فيروس SARS-CoV-2 طريقه إلى خلايا البشر- وهو بحاجة إلى شريك، يساعد الكوليسترول، المركب الشمعي المعروف بسد الشرايين، الفيروس على فتح الخلايا والانزلاق إلى الداخل، وفقًا لتقارير مختبر هوارد هيوز الطبي، كليفورد برانجوين، وفقا لموقع medical express .

بدون الكوليسترول، لا يمكن للفيروس أن يتسلل عبر الحاجز الوقائي للخلية ويسبب العدوى، كتب الفريق في نسخة أولية نُشرت على موقع bioRxiv.org في 14 ديسمبر 2020، العمل، الذي أعاد خلق المرحلة المبكرة من العدوى في الخلايا المزروعة في المختبر، كان له لم تخضع بعد لعملية الفحص العلمي لمراجعة الباحثين الآخرين.

يقول برانجوين، مهندس فيزياء حيوية في جامعة برينستون: "يعتبر الكوليسترول جزءًا لا يتجزأ من الأغشية التي تحيط بالخلايا وبعض الفيروسات، بما في ذلك SARS-CoV-2 ومن المنطقي أنه يجب أن يكون مهمًا جدًا للعدوى".

ويضيف أن النتيجة قد تكمن وراء النتائج الصحية الأفضل التي شوهدت في مرضى COVID-19 الذين يتناولون عقاقير خفض الكوليسترول المعروفة باسم الستاتين.

على الرغم من أن العلماء لم يثبتوا بعد الآلية المسؤولة، إلا أن هذه الدراسة ودراسة أخرى نُشرت في الخريف الماضي تشير إلى أن الأدوية تمنع دخول السارس- CoV-2 إلى الخلايا عن طريق حرمانها من الكوليسترول.

يقول برانجوين إن اكتشاف أهمية الكوليسترول هذا يمكن أن يساعد العلماء على تطوير تدابير مؤقتة جديدة لعلاج COVID-19 حتى يتم تطعيم معظم الناس.

قد يلقي العمل الضوء أيضًا على سمة غريبة للمرض: تكوين خلايا مركبة عملاقة موجودة في رئتي مرضى COVID-19، في تجاربهم، رأى العلماء خلايا ضخمة مماثلة تظهر تحت المجهر.

تقليد عدوى فيروسية

في الأوقات العادية، يدرس فريق برانجوين القوى الفيزيائية التي تنظم الجزيئات داخل الخلايا، ولكن في ربيع عام 2020، قام مختبره، مثله مثل العديد من المختبرات الأخرى في جميع أنحاء العالم، بتحويل التركيز، وتدريب خبراتهم البيولوجية على SARS-CoV-2، بدأوا في التحقيق في كيفية تفاعل البروتينات الفيروسية والبشرية، وكيف يسمح هذا التفاعل لـ SARS-CoV-2 بدخول الخلايا.

ويقول: "نحن لسنا مختبرًا للفيروسات، ولم نعمل أبدًا في هذا المجال من قبل، لذلك بدأنا بالتفكير في الأدوات والأساليب التي طورناها والتي يمكننا استخدامها".

غالبًا ما يعمل مختبر Brangwynne مع الخلايا المزروعة في المختبر، لتقليد عدوى السارس- CoV-2 ، صمم فريقه مثل هذه الخلايا لتكوين واحد من جزيئين، إما بروتين سبايك الفيروسي أو بروتين ACE2 البشري لإحداث عدوى، يجب على الفيروس أن يدمج غشاءه في غشاء الخلية، وتبدأ هذه العملية عندما تلتقي البروتينات الشوكية بهدفها الخلوي ACE2)).

في المختبر، راقب الباحثون الخلايا المزروعة في المختبر مع هذه البروتينات تتفاعل، أولًا، ظهرت مخالب صغيرة من الخلايا التي تحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 وتمسكت ببروز البروتينات على الخلايا المجاورة، في هذه النقاط، اندمج الغشاءان الخلويان وتشكلت الفتحات، مما سمح لمحتويات الخلايا بالاختلاط، في النهاية، اندمجت الخليتان معًا - على غرار الطريقة التي يتوقع العلماء أن يندمج بها الفيروس مع خلية ليصيبها.

حاول الباحثون، بمن فيهم ديفيد ساندرز من جامعة برينستون، وشانيل جامبر، وبول أكرمان، تعطيل عملية دمج الخلايا، باستخدام نظام آلي اختبروا تأثيرات حوالي 6000 مركب، بالإضافة إلى أكثر من 30 تعديلًا على بروتين سبايك.

اقترحت هذه التجارب وغيرها أنه إذا كان غشاء SARS-CoV-2 ، يفتقر إلى الكوليسترول، فلن يتمكن الفيروس من دخول الخلية المستهدفة.

هذا ليس أول دليل على الكوليسترول، وجدت الدراسة السابقة، التي أجرتها مجموعة في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، أن استجابة الجسم المناعية للفيروس تنتج مركبًا يستنفد الكوليسترول - ولكن في هذه الحالة من غشاء الخلية نفسه، وليس من غشاء الفيروس.

يقول بيتر كاسون ، العالم في جامعة فيرجينيا الذي يدرس الآليات الفيزيائية للأمراض الفيروسية: "تمت دراسة الكوليسترول جيدًا كعامل مهم في عدد كبير من الالتهابات الفيروسية، الشيء المثير للاهتمام هو أن دور الكوليسترول في دخول الفيروس يختلف كثيرًا بين الفيروسات".

يمتد التأثير المفيد الواضح للعقاقير المخفضة للكوليسترول إلى الالتهابات الفيروسية الأخرى أيضًا، تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الأدوية تضعف فيروس الأنفلونزا من خلال حرمانها من الكوليسترول، كما يقول كاسون، لكن قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للعقاقير أن تغير بها مسار العدوى الفيروسية، كما يقول. "الأمر معقد بعض الشيء لأن الستاتين يعدل أيضًا الاستجابة المناعية".

في النهاية، يمكن أن يساعد البحث العلماء في محاربة المرض، تؤكد النتائج الفائدة المحتملة للعقاقير المخفضة للكوليسترول وغيرها من العلاجات المماثلة.