كورونا اليوم: تحذير خطير من السلالة الجديدة.. وهذه هي الفائدة الأهم للقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير خطير من السلالة الجديدة

خضعت السلالة الجديدة لفيروس كورونا CORONAVIRUS B117 لأول مرة للتحقيق العلمي بعد أن أصبحت منتشرة في لندن وجنوب شرق المملكة المتحدة، لكن ما هي أحدث المعلومات عن الفيروس؟.

وذكرت أحدث الأبحاث من المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة (NERVTAG) عن متغير B117، إن (B117) أصبحت الآن "الشكل الأكثر هيمنة في معظم أنحاء المملكة المتحدة"، وفقا لصحيفة express البريطانية، وتوصلت أن سلالة B117 أظهرت شدة المرض لدى الأشخاص المصابين بالفيروس، لكن استنادًا إلى الأدلة الناشئة التي جمعتها منظمة نيرفتاج NERVTAG ، فقد خلصوا إلى أن "هناك احتمالًا واقعيًا" بأن المتغير B117 مرتبط بزيادة خطر الموت.

الفائدة الأهم للقاحات

اعتبر خبير أميركي بارز أن الفائدة الأبرز للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في تخفيض معدلات الوفيات من جراء "كوفيد 19".

وفي تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قال المدير السابق للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض توم فريدن، إن اللقاحات "قد لا تؤدي لتخفيض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدة أشهر، لكنها قد تخفض الوفيات"، وفقا لسكاي نيوز.

هل وصلنا لبداية النهاية لأزمة كورونا

بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، تنفيذ خطة توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، في وقت تشير به البيانات الرسمية إلى زيادة نسبة معدلات الوفيات في الفترة الأخيرة.

وتزامنا مع بدء الحملة سرت حالة من التفاؤل بين مسؤولي الصحة، حيث أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حسام حسني أن خطة التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني يعتبر "بداية النهاية للوباء والغمة"، وفقا لسكاي نيوز.

تحذير جديد في إرشادات استعمال لقاح "سبوتنيك V"

نبهت إرشادات استعمال جديدة للقاح "سبوتنيك V" إلى ضرورة استخدام اللقاح بحذر مع المرضى الذين يعانون من أورام خبيثة.

ويُفسر هذا التحذير بأنه متأت من نقص المعلومات حول تأثير الدواء على أمراض السرطان، وفقا لروسيا اليوم، وفي هذا الصدد تقول التعليمات الحديثة: "بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والتي لديها ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة)، مع الأورام الخبيثة".