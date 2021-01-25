ألوان طلاء أظافر مخملية رائجة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - في ظل تعدد وتنوع ألوان طلاء الأظافر التي ظهرت في المواسم الأخيرة، برز اللون المخملي في الموسم الحالي ٢٠٢١ بشكل كبير، وذلك باختلاف تدرجاته بأسلوب متناغم مع الأظافر القصيرة أو الطويلة، فإليك أبرز ألوان طلاء الأظافر المخملي البارزة في العام الحالي.



ألوان أظافر مخملية لصيحة ٢٠٢١

أظافر مخملية



المناكيرالمخملي بالتدرجات الشتوية الداكنة يلائم الأظافر القصيرة، ويعد من أجمل ألوان طلاء الأظافر، لذا لا تترددي في اعتماده بمختلف ألوانه ودرجاته، حيث يناسب البشرة السمراء مع تدرجات اللون الأحمر المطفي، كما يناسب الأظافر الطويلة والقصيرة ويمنحها مظهرًا أنثويًا جذابًا.

وإن كنت تميلين إلى المناكيرالأسود فلا تترددي في اعتماد اللون الأسود المخملي؛ حيث يتمتع بتركيبة كثيفة وغنية تجعل أظافرك لافتة للنظر بفخامتها، وهو يلائم بشكل خاص ذوات البشرة البيضاء.



كما يتناغم المناكير المخملي ذي اللون الأرجواني مع جميع ألوان البشرة، الداكنة والفاتحة والبيضاء، وبإمكانك اعتماد هذا اللون في الحفلات والأيام العادية على حد سواء، فهو سيمنح أظافرك مظهرًا عصريًا جذابًا.

وإذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة فيمكنك تطبيق طلاء الأظافر بلون الكشمير المخملي، فهو من الألوان الأنيقة التي تمنحك إطلالة جذابة، ويمكنك تطبيقه في مختلف الإطلالات والمناسبات، ولإطلالة أكثر أناقة في أوقات العمل يمكنك الاستعانة بطلاء الأظافر المخملي بألوان كلاسيكية يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات، كما سيكون مظهرك ناعمًا مواكبًا موضة لا تختفي مع مرور الوقت، وإذا كنت من عشاق الألوان الهادئة فننصحك بطلاء الأظافر المخملي باللون البنفسجي، حيث يتناسب مع مختلف الإطلالات؛ سواء الصباحية أو المسائية.

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نصائح لدوام طلاء الأظافر المخملي

طلاء الأظافر المخملي



ليدوم طلاء أظافرك المخملي طويلًا قومي بوضع القليل من الخل قبل وضع الطلاء على أظافرك بواسطة القطن الناعم، ثم ضعي طلاء أظافر شفافًا قبل البدء بوضع اللون الأساسي، وتأكدي من اختيار النوع اللاصق أكثر، ولا تتخطي أطراف أظافرك من الأمام وأنت تضعين الطلاء، ليدوم فترة أطول بكثير، وضعي أكثر من طبقة من المناكير على أطراف الأظافر، وبعد الانتهاء قومي بوضع طبقة أخرى من طلاء الأظافر الشفاف الخاص فوق اللون، ولا تنسي ترطيب يديك واستخدام كريم أو زيت مخصص لترطيب الأظافر، إذا أردت الحفاظ على جمال لون المناكير.



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