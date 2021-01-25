كيف ترتدي كيم كردشيان الـ Body Suit؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - بعد نجاح مجموعة مستحضراتها التجميلية kkw توجت كيم كردشيان نجاحاً آخر عبر إطلاقها ماركة SKIMS للأزياء المريحة و"اللاونج وير" والتي أتت في بيئة مناسبة وهي جائحة كورونا التي فرضت علينا البقاء في المنزل والخروج للضرورة القصوى. أتت مجموعة كيم بألوان نيود تحاكي جميع ألوان البشرة ويمكن ارتداؤها مع سروال رياضي أو قطني أو مع سروال من الدنيم. وقد أطلقت كيم كردشيان على خطها الأخير التابع للماركة اسم "وافلز" تيمناً بالحلوى الشهية والهشة. فما الذي يجمع بينهما؟

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هناك ثلاثة قواسم مشتركة تجمع ما بين الحلوى ومجموعة "وافلز" من "سكيمز":

الوافلز حلوى هشة ورقيقة وتصاميم كيم من القطن العضوي المريح وقد أرادت النجمة أن تكون ناعمة على البشرة وتشبه اللانجري تماماً.

الوافلز حلوى لذيذة والمجموعة جذابة ومثيرة وتضفي رونقاً حتى على إطلالتك المنزلية.

الوافلز متوافرة بعدة أحجام وأشكال وتتوافر أزياء كيم لجميع المقاسات لتناسب النحيلات والممتلئات.

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10 طرق لنرتدي تصاميم الـ "Body" مثل كيم كردشيان بأناقة:

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تهوى كيم هذه القطعة وقد صمّمتها بأشكال عديدة: من دون أكمام أو مع أكمام طويلة أو بأكمام نصفية وتتميز إما بياقة مستطيلة او بياقة مقفلة حتى العنق. وقد صممت منها قطعاً للأطفال ترتديها هي وابنتها نورث.

يمكنك ارتداؤها مع سروال رياضي والخروج للنزهة أو للممارسة رياضة المشي.

يمكنك ارتداؤها مع سروال ضيق وجزمة عالية تصل الى ما فوق الركبتين.

كما يمكنك ارتداؤها مع تنورة من التول للوك عصري رومنسي.

تستطيعين ارتداءها تحت قميص شفاف وسروال ذي خصر عال.

أو يمكنك تنسيقها مع سترة بليزر عملية ويمكن إقفال الأزرار في المكتب وفتح الأزرار إذا كنت خارجة مع الأصدقاء بعد العمل مباشرة.

كما يمكن تنسيقها مع تنورة ضيقة بقصة ميدي اي تمتد تحت الركبتين ويمكن ان تستعيني فوقها بسترة Bomber jacket.

يمكن ارتداء البودي مع سروال مطاطي ويمكن تزيين الخصر بحزام معدني وحذاء رياضي.

يمكنك تنسيق هذه البلوزات مع سترة ميتاليكية وسروال جلدي.

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جربي تنسيق هذه البلوزات ذي الأكمام القصيرة مع فستان من اللاتكس اللامع من دون أكمام.

جربي البودي المفتوح عند الخصر مع سروال من المجموعة الجديدة لكيم.

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