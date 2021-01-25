الامارات | قهوة مجانا في دبي لمن تلقى لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة مجانا في دبي لمن تلقى لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رجل الأعمال الإماراتي علي خان، مالك مجموعة مقاهي «كافيه ريسترتو»، مبادرة مجتمعية، يهدف بها صاحبها إلى توسيع نطاق الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، ونشر ثقافة التطوع والتأكيد على قيمه الثمينة في الإمارات.

وتتمثل المبادرة الجديدة في تقديم القهوة بشكل مجاني لكل من ثبت خضوعه إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الدولة، وذلك، وحملت المبادرة شعار ا يعكس أهدافها النبيلة «ليكن التطعيم خيارك... يدا بيد نتعافى»، مسجلا ردود أفعال حماسية بين رواد المكان وعشاق منتجات القهوة في «كافيه ريسترتو»، الكائن في منطقة «ند الجمر» في دبي.

و قال علي خان ل«الإمارات اليوم»: «إذا أخذت التطعيم، فقهوتك معنا مجانا... هذا باختصار شعار حملتنا الجديدة التي انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع، لتكون تجسيدا لمشاركتنا ومسؤوليتنا تجاه مجتمع الإمارات، مضيفا»نقدم يوميا ما يقارب 80 فنجان قهوة لزبائننا الذين تحمسوا لهذه الخطوة وساندوها.«كاشفا عن استمرارها إلى آخر يوم تعلن فيه الدولة عن الانتهاء من حملة التطعيم العام».

وكان رائد الأعمال الإماراتي علي خان، قد أطلق في وقت سابق تزامن مع الحجر المنزلي العام في الدولة، مبادرة مجتمعية أخرى تمثلت في إنشاء مقهى في مستشفى راشد بدبي، قدم فيه القهوة لمدة 4 أشهر متواصلة مجانا لكل من رجال الشرطة والدفاع المدني وخط الدفاع الأول من أطباء وممرضين في قسم كورونا المستجد. في الوقت الذي كشف عن نيته إطلاق المبادرة ذاتها في كل من أفرع مشروعه في الهند ومصر، حيث صرح «ننوي جديا تعميم هذه التجربة الأسبوع المقبل في مصر، وذلك، بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم، ولاحقا في الهند للإشارة إلى الدور الذي تكرسه هذه الشركة الإماراتية في دعم جهود هذه البلدان الحثيثة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.» مشيرا إلى أهمية معاضدة رواد الأعمال المحليين وأبناء البلاد للمجهودات الرسمية في مواجهة الجائحة بالقول«لا بد أن يكون لنا في هذه الأزمة دور نضطلع به إلى مساعدة وطننا، ورد جميل هذه البلاد ونحن في الإمارات تعلمنا الكثير من والدنا المغفور له الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سيبقى رمزا عالميا في البذل والتطوع وقيم العطاء الإنساني اللامحدود».

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