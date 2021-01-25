تعرف على سلالة كورونا الجديدة B117.. هل هي أكثر خطورة من غيرها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

خضعت السلالة الجديدة من فيروس كورونا CORONAVIRUS B117، لأول مرة، للتحقيق العلمي، بعد أن أصبحت منتشرة في لندن وجنوب شرق المملكة المتحدة، فما هي أحدث المعلومات عنها؟

يُطلق على سلالة الفيروس التاجي B117 ، التي يطلق عليها تقنيًا 20I / 501Y.V1، طفرات مختلفة أدت إلى زيادة قابليتها للانتقال، حدثت تطورات عديدة مؤخرًا في تحديد الوسائل من حيث شدة المرض.

وذكرت أحدث الأبحاث من المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة (NERVTAG) عن متغير B117، إن (B117) أصبحت الآن "الشكل الأكثر هيمنة في معظم أنحاء المملكة المتحدة"، وفقا لصحيفة express البريطانية.

أشارت الأبحاث الأولية التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إلى أن طفرة B117 لا تسبب فرق كبير في خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى الأشخاص المصابين بها.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، وجدت تحليلات جديدة دليلًا "ثابتًا" على أن طفرة B117 تؤدي إلى زيادة شدة المرض لدى البشر.

ويعتمد هذا على دراسات بحثية مختلفة أجرتها إمبريال كوليدج لندن وجامعة إكستر وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

توصلت المؤسسات الثلاث جميعها إلى نفس النتيجة التي مفادها أن سلالة B117 أظهرت شدة المرض لدى الأشخاص المصابين بالفيروس.

ومع ذلك، هناك العديد من القيود على مجموعات البيانات هذه بما في ذلك تمثيل بيانات الوفاة.

لكن استنادًا إلى الأدلة الناشئة التي جمعتها منظمة نيرفتاج NERVTAG ، فقد خلصوا إلى أن "هناك احتمالًا واقعيًا" بأن المتغير B117 مرتبط بزيادة خطر الموت.

وأضافت نيرفتاج: "تجدر الإشارة إلى أن الخطر المطلق للوفاة لكل إصابة يظل منخفضًا".

وأكدت المنظمة أن "الفاصل الزمني من الإصابة إلى دخول المستشفى والوفاة طويل نسبيًا، لذلك، ستتواصل الدراسات في الأسابيع المقبلة، وفي ذلك الوقت ستصبح التحليلات أكثر دقة".

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) الطفرات المقلقة في متغير B117لفيروس كورونا، حيث تغير مجال المستقبل لبروتين السنبلة، ما كان يمكن أن يكون حمض الأسباراجين الأميني تم استبداله الآن بالتيروزين (Y)، وهناك أيضًا طفرة وظيفتها غير معروفة ولا تزال قيد التحقيق.

يهتم مركز السيطرة على الأمراض حاليًا بكيفية اختلاف المرض الناجم عن طفرة B117 عن المرض الناجم عن المتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا.

في الوقت الحالي، لا يزال الثالوث الكلاسيكي لأعراض فيروس كورونا ينطبق على متغير B117 ؛ هؤلاء هم:

سعال جديد ومستمر.

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

حرارة عالية.

هناك أيضًا دسيسة حول كيفية تأثير المتغيرات المزعجة على اللقاحات الحالية.

البديل الآخر المقلق هو البديل الجنوب أفريقي الذي يشترك في "بعض الطفرات مع B117".

يُعرف باسم B.1.351 ، يشير أحدث دليل على هذه السلالة إلى أنها قد "تؤثر على تحييد الأجسام المضادة".

أما البديل البرازيلي - المعروف باسم P.1 - يحتوي على عدد من الطفرات الإضافية التي "قد تؤثر على قدرته على التعرف عليه بواسطة الأجسام المضادة".

تحتوي سلالة P.1 على "17 تغيرًا فريدًا من الأحماض الأمينية ، وهناك ثلاث طفرات في مجال ربط مستقبلات البروتين السنبلة: K417T و E484K و N501Y، يتزايد القلق بشأن هذه الطفرة لأن تأثيرها على الأجسام المضادة يضع موضع تساؤل حول فعالية اللقاحات.