باحثون.. هذا هو ترتيب ظهور أعراض الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتمثل إحدى المشكلات المتعلقة بتحديد عدوى فيروس كورونا في أن العديد من أعراضه تعكس أمراضًا أخرى، بما في ذلك البرد والإنفلونزا، وهو ما دفع بعض الباحثين إلى إجراء دراسة حول تحديد الترتيب الذي تظهر به الأعراض بشكل عام، لتساعد على معرفة ما إذا كانت الأعراض من المحتمل أن تكون كورونا أو أي شيء آخر.

ووفقًا لنتائج دراسة أجراها مجموعة من الباحثين نشرتها مجلة Frontier of Public Health، فإن ما يلي هو الترتيب الذي تظهر به أعراض كورونا بشكل عام.

الحمى

يتمثل العرض الأول والأكثر شيوعًا لكورونا بشكل عام في ارتفاع درجة الحرارة، بينما يعاني بعض الأشخاص من زيادة طفيفة فقط، أبلغ البعض الآخر عن ارتفاع في درجة الحرارة عن 100.4.

السعال

من الأعراض الأخرى لكورونا التي يبلغ عنها المصابين مباشرة بعد الحمى السعال، على عكس السعال المخاطي الرطب للأمراض الأخرى، فإن المرض المرتبط بالفيروس يكون أكثر جفافاً بطبيعته.

احتقان الحلق

هناك ثلاثة أعراض تظهر بعد الحمى والسعال، ويمكن أن تظهر بشكل متزامن أو مستقل أولهم التهاب الحلق.

الصداع

أحد الأعراض الثلاثة الأخرى للمجموعة هو الصداع، وفقًا لإحدى الدراسات، تم الإبلاغ عن صداع في 11 إلى 34 بالمائة من مرضى كورونا في المستشفى وحوالي 6 إلى 10 بالمائة من جميع مرضى الأعراض.

ألم عضلي

الألم العضلي يكمل ثلاثي الأعراض في هذه المجموعة، ويلاحظ الباحثون أنه من المحتمل أن تحدث الثلاثة جميعًا بعد ذلك قبل المتابعة.

غثيان / قيء

يمكن وصف الدفعة التالية من الأعراض بأنها معدية معوية بطبيعتها، وبحسب الدراسة فإن الغثيان والقيء ليسا من المظاهر غير المألوفة للفيروس، وأشارت مايو كلينيك، إلى أنه قد يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض معتدلة في الجهاز الهضمي، بالنسبة للبعض، قد تستمر الأعراض يومًا واحدًا فقط، بينما قد يعاني الآخرون منها لفترة أطول.

الإسهال

الإسهال هو آخر الأعراض في الترتيب، حيث يعاني ما يقدر بنحو 20 ٪ من مرضى كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، "بالنسبة للأطفال والبالغين، من المهم مراقبة الجفاف الناجم عن الإسهال قبل أن يصبح المرض شديدًا، يمكن أن ينقذ بدء معالجة الجفاف عن طريق الفم في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.