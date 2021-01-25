7 أطعمة ومشروبات مفيدة لمرضى السكر رغم مرارتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتقادات كثيرة خاطئة مرتبطة بالأنظمة الغذائية والمشروبات الصحية، التي يجب على مرضى السكر اتباعها، إذ يرفض أغلبهم تناول الأطعمة ذات الطعم المر، رغم احتوائها على الكثير من الفوائد الصحية.

وهناك عددا من الأطعمة والمشروبات ذات الطعم المر، التي تساعد على خفض نسبة الجلوكوز، في الدم لدى مرضى السكر، بحسب «سبوتينك».

الجرجير

الجراجير من المواد الغذائية الصحية التي تعمل على خفض مستويات الجلوكوز، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

قشر الرمان

رغم المرارة الشديدة لقشر الرمان، إلا أنه يعتبر الجزء الأكثر فائدة من هذه الفاكهة، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ذات القيمة العالية، التي تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.

بذور الحلبة

عند تناول بذور الحلبة سواء بمفردها أو مع بعض الأدوية المضادة للسكري، مثل الميتفورمين، تعمل أيضًا على خفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير.

التوت البري

أفادت دراسة، بأن إضافة التوت البري إلى وجبة غنية بالدهون يساعد في إدارة ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات، ويمكن استخدامه كغذاء أساسي لإدارة مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

الشبت

كشفت دراسة أن تناول بذور وأوراق الشبت يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الجلوكوز والكولسترول لدى مرضى السكري، إذ أنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على مواد كيميائية نباتية، ورغم أنها تتسم بخصائص صحية وطعم لاذع، إلا أن الأطعمة التي يتم تجهيزها بهذا الزيت تقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم.

الشاي الأخضر

أشارت إحدى الدراسات إلى أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.