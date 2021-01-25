صور ترصد مأساة طفل مسطرد المغتصب على يد جاره: اتعمله تحويل مسار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة تشهدها واقعة الطفل «سعد أ.»، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي تم اغتصابه من قبل شاب يدعى «أحمد ع.»، 20 عاما، فوق سطح أحد منازل منطقة مسطرد في شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ ساءت الحالة المرضية للطفل، ما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية سريعة له.

ابني اتعمله تحويل مسار عشان يدخل الحمام

كشفت مشيرة سعد، 33 عاما، والدة الطفل المغتصب، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل حالته الصحية، قائلة: «حالة ابني بتسوء والدكاترة قالولي إن عنده تهتك في فتحة الشرج، وفي وتر عنده اتقطع، واضطروا يعملوا ليه عملية تحويل مسار عشان يقدر يدخل الحمام، لأنه بالشكل ده مكانش هيقدر حتى يدخل الحمام بشكل طبيعي، ورجعنا بيه على البيت ونايم مبيتحركش».

تفاصيل استدراج الطفل واغتصابه

كشفت والدة الطفل، تفاصيل ما تعرض له ابنها الأكبر، موضحة: «ابني عنده 6 سنين، هو أكبر ولادي، ودايما بيسمع كلام أي حد يطلب منه أي حاجة، وأحمد ده شاب جارنا، عمرنا ما شوفنا منه حاجة وحشة، وبقاله كذا يوم حاطط ابني في دماغه، وكان بيطلب إنه يطلعله البيت بأي حِجة، بس احنا كنا بنرفض، وأول إمبارح اتصل بجوزي الساعة 2 بليل، وقاله عايز سعد يجيبلي حاجة ساقعة من تحت، وجوزي رفض، قاله لا مش هطلع ابني في الوقت ده عند حد، والموقف عدى ومحطناش في بالنا».

وأكملت الأم المكلومة: «أنا بقعد أبيع حُصر في الشارع، وجوزي أرزقي بيلم الزبالة، وابني بيفضل معايا، وامبارح لاقيت أحمد جارنا جه قبل العصر كده، وقاله روح يا أحمد طلعلي الأكل ده للفراخ فوق، وابني قاله حاضر، وفجأة طلع وراه وحطله السكينة على رقبته، وكتم بوقه، وابني اتخض، قاله أنت بتعمل إيه، قاله لو اتكلمت هدبحك وهقتل أمك وأبوك لو حكيت حاجة، واغتصبه».