الماء يساعد على زيادة العمر بشرط مهم: اعرفي الكمية والفوائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الجميع على طرق سهلة للحفاظ على صحتهم دون بذل مجهود، ولعل شرب المياه من الأمور الهامة البسيطة التي لها أثر فعال على الجسم كله، منها تحسين الذاكرة وتقوية الطاقة، بحسب آراء بعض الخبراء لصحيفة «إكسبريس».

فوائد الماء

يساهم الماء في الحفاظ على الجسم في درجة حرارة مناسبة وطبيعية، بالإضافة إلى تنقية الجسد من الأجسام السامة التي قد تؤثر عليه سلبًا.

وتعتبر المياه مسؤولة عن تقليل الإرهاق اليومي وتحسين الذاكرة وإنعاش البشرة، وبشكل عام لدى الماء القدرة على أن يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول.

ونلاحظ في بريطانيا، أن متوسط العمر أكثر من 79 عامًا للرجال، و82 للسيدات، والسر في المياة التي ساعدت الكثير منهم على العيش طويلًا.

وقالت أخصائية التعذية، جوليت كيلو، إن كل شخص يحتاج إلى شرب كمية مختلفة من المياه عن الشخص الآخر على مدار اليوم، مشيرة إلى أن كمية المياه التي من المفترض أن يشربها الشخص تعتمد على وزنه وعمره، والمناخ الذي يعيش فيه.

وأكدت أخصائية التغذية، أن المرأة عليها أن تشرب لترين من المياه تقريبا بشكل يومي، أما الرجل فعليه أن يشرب لترين ونصف.

نسبة المياة في الجسم

وفقًا لما جاء في كتاب «كل جيدًا، تعش طويلا»، فإن المياة تمثل حوالي 60% من أجسادنا، كما أن نسبة 51% من السوائل في أجسادنا تأتي من الطعام، مثل الألبان والشوربة والزبادي والفاكهة.

وأكد عدد من الباحثون من هيئة أمن الطعام الأوروبية، أن المعدل الجيد لشرب المياه في اليوم، هو 2 لتر للمرأة و2 لتر ونصف للرجل أيضا، وفي حالة إذا كان 20% من السوائل يأتي من الطعام، فعلى المرأة شرب 1.6 لتر، وعلى الرجل أن يشرب لترين من المياه، مؤكدين أن ذلك الأمر يجعلك تعيش طويلا.