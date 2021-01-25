طريقة صبغ الشعر باللون الأسود بمواد طبيعية في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهور بعض الشعيرات البيضاء وضعف لمعان الشعر، يدفع العديد من الفتيات للاعتماد على صبغ الشعر بالأسود، للحصول على إطلالة مثالية، إلا أن الصبغات الصناعية تؤثر سلبا على الشعر وتتلفه.

وفيما يلي وصفة طبيعية لتحضير صبغة الشعر السوداء، وفقا لما ذكره الدكتور عادل عبدالعال استشاري الأمراض الجلدية، في كتابه «الطب القديم».

مكونات صبغة الشعر السوداء

35 جرامًا من بودرة نبات العفص.

25 جرامًا من بودرة قشر الرمان.

25 جرامًا من قرض السنط.

15 جرامًا حناء خام باللون الأسود.

30 مل زيت زيتون.

20 مل زيت الخروع.

15 مل زيت الجرجير.

15 مل زيت جوز الهند.

15 مل زيت حبة البركة.

5 مل زيت الكاموميل.

طريقة تحضير صبغة الشعر السوداء

- خلط جميع المكونات السابقة جيدًا، للحصول على قوام كريمي متجانس.

- وضع الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات.

- غسل الشعر وشطفه بالماء الدافئ.