مفاجأة.. جورجينا ترتدي حقيبة ياسمين صبري: تجاوز سعرها 300 ألف جنيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أزياء فضفاضة وحقيبة كبيرة الحجم، تجملت بهما عارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، في أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إطلالة جورجينا بحقيبة ياسمين صبري

أطلت جورجينا، بأزياء رياضية فاتحة اللون، وواسعة وغير منقوشة، مع حذاء رياضي وحقيبة كبيرة بمقابض صغيرة، مع الاعتماد على رابطة رأس تخفي شعرها ومكياج هادئ.

ومنذ نشر صديقة كريستيانو رونالدو لجلسة التصوير، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، حاصدة أكثر من مليون تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «جميلة ورشيقة وفاتنة يا جورجينا»، و«بنتنا ياسمين صبري ظهرت بالشنطة دي قبلك»، و«ملكة جمال العالم يا جورجينا».

سعر حقيبة ياسمين صبري

وسبق أن ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بالحقيبة نفسها في عدة مناسبات، منها خلال تواجدها داخل طائرة خاصة، شاركت صورها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

ويصل سعر الحقيبة إلى 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

وتتميز الحقيبة بأنها كبيرة الحجم ومصنوعة من «جلد توجو» باللون البني الفاتح، فضلا عن أنها مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، بحسب authentic watches.