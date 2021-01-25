أول ظهور لها.. ابنة محمد رمضان تخطف منه الأضواء في «مصباح علاء الدين» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان، من زوجته الأولى، الأنظار إليها، عقب ظهورها لأول مرة مع والدها، خلال الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين».

وخلال الكليب، ظهرت «حنين» بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون رمادي فاتح اللون، وجاكيت فضي لامع، أسفلة سترة بيضاء، وفوق رأسها «آيس كاب».

كليب «مصباح علاء الدين»

طرح الفنان محمد رمضان، الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين»، عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أمس، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الساعة.

وتضمن الكليب، رحلة كفاح محمد رمضان، من خلال كلمات الأغنية: «من صغري كنت شايف، وأنا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم».

عدم قبول دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت أمس، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد نقيب الموسيقيين، التي تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

«مسلسل موسى»

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسل «موسى»، بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2021.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، حول الشاب الصعيدي «موسى» الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

العمل من بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، وعبير صبرى، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.