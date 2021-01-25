النائبة صاحبة قانون «حبس الزوج إذا ضرب زوجته»: «مش متعقدة من الرجالة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقديمها لمشروع تعديل قانون لحبس الزوج إذا ضرب زوجته، مشيرة إلى أننا نعيش في القرن 21، وهناك حضارة وتقدم، ولا يجوز أن يكون هناك في الوقت نفسه إهانة وقهر للمرأة، وإحداث خلل في الأسرة، قاصدة تعدى الزوج على زوجته بالضرب.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أنها استندت في القانون المقترح الذي ستقدمه إلى المادة 11 في الدستور، التي تشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع المجالات.

إزاي المرأة يبقى لها دور فعال وهي متهانة؟

أضافت أمل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، على قناة «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها شعرت بأن المرأة مظلومة، لأن عقوبة ضرب الزوج للزوجة مدة لا تزيد عن عام واحد، وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد عن 200 جنيه، لذلك يجب تعديل القانون، متسائلة: «هل المرأة هتقدر يبقى لها دور فعال وهي متهانة؟».

أنا مش متعقدة من الرجالة

أشارت النائبة، إلى أن التعديل الذي تقترحه يتضمن تغليظ العقوبة من 3 سنوات لـ5 سنوات، في حالة الضرب أو الجرح أو الضرب المبرح الذي يهينها جسمانيا أمام الأطفال، والإثبات يكون عن طريق العلامات التي تتواجد بالجسم، بواسطة الطب الشرعي، متابعة: «أنا مش متعقدة من الرجالة، والصفحة بتاعتي شهدت هجوم منهم».

العقوبة تنطبق على الزوجة حال ضربها لزوجها

أكدت أمل أن العقوبة تنطبق على الزوجة التي تضرب زوجها، متابعة: «أنا ضد أكون متحيزة أو عنصرية، الرجل مثل المرأة»، مشددة عل أن هناك إقبال وتحمس من قبل النواب على تعديل هذا القانون، خاصة أن الضرب سيكون وفق إثباتات، معقبة: «الستات محترمة».