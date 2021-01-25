سبع طرق لتمشي 10000 خطوة يومياً دون مغادرة منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر المشي من أكثر التمارين الرياضية فعالية في خسارة السعرات الحرارية، لذا ينصح الخبراء بالمشي بمقدار 10 آلاف خطوة يومياً للحصول على نتائج رائعة.

ومع انتشار الوباء، وفرض القيود على التنقل في الكثير من البلدان، فقد يواجه الكثيرون صعوبات في ممارسة رياضة المشي في المنزل بمقدار كافٍ، لذا فقد أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية مجموعة من الطرق التي تساعد في المشي 10 آلاف خطوة يومياً دون الحاجة لمغادرة المنزل، على النحو التالي، وفقا لموقع 24 الاماراتي

الصعود والهبوط على السلالم

يعتبر الصعود والهبوط على السلالم من أفضل التمارين التي تحسن اللياقة البدنية وتقوي أداء القلب. وبحسب الخبراء فإن الصعود والنزول على الدرج 42 مرة يضيف 1000 خطوة إلى خطواتك اليومية، إضافة إلى أنه لا يستغرق أكثر من 12 دقيقة و 30 ثانية.

المشي في المنزل مع الاستماع للموسيقى

يمكنك التجول في منزلك أو حديقتك أو الشارع المحلي أثناء الاستماع للموسيقى أو مقطع بودكاست مدته 37 دقيقة. يبلغ معدل سرعة الشخص العادي 80 خطوة في الدقيقة، لذا إذا استمعت لمقطع بودكاست لمدة 37 دقيقة فإنك ستحصل على أكثر من 3000 خطوة.

المشي 500 خطوة قبل وبعد كل وجبة

إذا قمت بعمل 500 خطوة قبل وبعد كل وجبة، فسيتم إضافة 3000 خطوة إلى عددك اليومي. أفضل جزء في هذا الأمر هو أنه لن يستغرق سوى خمس دقائق كحد أقصى.

المشي 250 خطوة كل ساعة عمل

يقول الخبراء، إن المشي بمقدار 250 خطوة لا يستغرق أكثر من 3 دقائق، وإذا قمت به كل ساعة، يمكن أن تحصل على 2250 خطوة خلال تسع ساعات من العمل، وهو ربع العدد اليومي الموصى به والذي يبلغ 10 آلاف خطوة.

المشي أثناء استراحة الشاي

يأخذ معظم الناس استراحات الشاي أو القهوة طوال اليوم. قد يؤدي القيام بذلك في المنزل أربع مرات في اليوم إلى إضافة 960 خطوة إلى المجموع. يمكن القيام بهذه الخطوات في المطبخ أثناء الانتظار حتى يغلي الشاي أو القهوة والذي يستغرق عادة ثلاث دقائق.

المشي والتحدث على الهاتف

سواء كنت تعيش مع الآخرين أو تعيش بمفردك، خذ بعض الوقت في اليوم للدردشة مع أصدقائك أو عائلتك على الهاتف أثناء المشي، إذا قمت بذلك لمدة 15 دقيقة في اليوم، فستضيف 1200 خطوة أخرى إلى المجموع. سيساعد ذلك في تحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر، ويمكن أن يمنحك المشي لمدة 15 دقيقة فرصة لتصفية ذهنك.

الأعمال المنزلية

غالبًا ما يتطلب تنظيف منزلك الكثير من الحركة، واستخدام عضلاتك الأساسية، كما أنك ستحصل على الكثير من الخطوات أثناء التنظيف. إذا قمت بإجراء خمس دقائق من المسح يوميًا، فستقوم بـ 400 خطوة إضافية على الأقل.