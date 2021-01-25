أفكار تسريحات شعر لإطلالة أنثوية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:41 صباحاً - تحتاج المرأة دائماً الى تجديد إطلالتها، فهذا الأمر يشعرها بالتفاؤل والإيجابية، ويزيد ثقتها بنفسها، مما يمدها بالطاقة والاندفاع. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة أفكار تسريحات شعر تضمن لك إطلالة أنثوية جذابة وعصرية ومتجددة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الويفي المسحوبة من جانب واحد

تسريحة الويفي المسحوبة من جانب واحد



إذا كنت تعتمدين قصة البوب، التي تعد أبرز قصات شعر 2021، ننصحك بتجربة تسريحة الويفي المسحوبة خلف الأذن من جانب واحد، والمزينة بمشابك الشعر الناعمة، مع الغرة العالية قليلة والمنسدلة على جانب الوجه.



تسريحة الشعر المنسدل المزين بالأكسسوار

تسريحة الشعر المموج المزينة بالمشابك



يعد اللؤلؤ إحدى أكثر الصيحات رواجاً في عالم الجمال في الوقت الراهن، بما فيها أكسسوارات الشعر، لذلك سواء كنت تتمتعين بشعر قصير أو طويل أو متوسط الطول، اتركي شعرك الناعم منسدلاً على الظهر وثبتيه من الجهة الأمامية بعصابة رأس مزينة بحبات اللؤلؤ الكبيرة.

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تسريحة ذيل الحصان الملتوي

تسريحة ذيل الحصان الملتوي



تعد هذه التسريحة نسخة عصرية ومتجددة من تسريحة ذيل الحصان المرتفع، حيث تعتمد على خصلات الشعر المتداخلة والمشدودة بأسلوب ذيل الحصان. وهي تمنحك طلة أنيقة مفعمة بالأنوثة والجمال. اعتمديها مع الغرة المشدودة الى الخلف والمصقولة بعناية.

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تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل

إذا كنت لم تجربي تسريحة الشعر المبلل بعد، فقد حان الوقت لذلك، كونها تسريحة عصرية وأنيقة وبإمكانك تنفيذها بسهولة في المنزل. إضافة الى ذلك، توفر لك هذه التسريحة إطلالة راقية وجذابة. كل ما عليك فعله هو وضع كمية مناسبة من جل الشعر على شعر رطب قليلاً، واسحبيه الى الخلف بأطراف أصابعك، من ثم ثبتي تسريحتك باستخدام رذاذ الشعر اللامع.

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تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



إنها تسريحة بسيطة وأنيقة في آن، ورائجة جداً في الوقت الراهن، حيث رأينا كثيرات من النجمات يعتمدنها في إطلالاتهن المختلفة، فهي تبرز ملامح الوجه وتضفي على المرأة لمسة أنثوية راقية. وهي تلائمك مهما كان طول شعرك، فلا تترددي في اعتمادها مع الغرة النصفية المصقولة والمشدودة الى الخلف.

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تسريحة ضفائر الشلال

تسريحة ضفائر الشلال



تعد تسريحة ضفائر الشلال إحدى تسريحات الشعر الرائجة جداً، التي تمنح المرأة مظهراً أنثوياً مريحاً في كافة الأوقات. اسحبي خصلتين على جانبي الشعر واجعليهما على شكل ضفيرتين ناعمتين مسحوبتين الى الخلف ومثبتتين بأكسسوار شعر قماشي ناعم، أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً على الظهر والكتفين.

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