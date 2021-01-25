كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:41 صباحاً - تُعد فساتين السهرة اللبنانية واحدة من أهم التصميمات التي تسعى المرأة العربية إلى الحصول عليها وارتدائها خلال مناسباتها الفاخرة؛ نظراً للرقي الذي تعكسه وتوفره للمرأة.

فستان أبيض من زهير مراد Zuhair Murad



ولربيع وصيف 2021، قدمت مجموعة من المصممين اللبنانيين الذين وصلوا إلى العالمية وعرضوا مجموعاتهم ضمن أسابيع الموضة، تصميمات لفساتين سهرة لبنانية مفعمة بالأنوثة المطلقة حملت توقيعاتهم؛ ذلك كي تتألق بها المرأة خلال مناسباتها في الموسم المقبل.

«الخليج 365» تستعرض لكِ باقة مميزة من الفساتين اللبنانية بألوانها الكلاسيكية أو حتى العصرية المليئة بالحيوية، مقدمة لك خيارات متنوعة؛ لتنتقي ما يليق بك منها.

فساتين سهرة لبنانية موضة ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة لبنانية بتدرجات النيود أحدث موضة ربيع وصيف 2021

فستان سهرة من التول بلون نيود من ساندرا منصور Sandra Mansour



ما زالت موضة النيود تستقطب أنظار المصممين؛ حيث قدم العديد منهم تصميمات مميزة لـفساتين السهرة بتدرجات النيود المفعمة بأنوثتها ونعومتها.

وقد لفت أنظارنا، على منصات عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة العالمية، العديد من فساتين السهرة اللبنانية بلون النيود الفاخر لربيع وصيف 2021؛ فأعجبنا فستان سهرة من تصميم ساندرا منصور «Sandra Mansour» بتصميم منفوش من قماش التول، وهو يليق بالشابات ذوات الأسلوب العصري الأنثوي.

كذلك قدمت المصممة ريم عكرا «Reem Acra» فستان نيود مائلاً إلى الذهبي بتصميم ضيق وتطريزات ناعمة وفاخرة، ويتميز بحزام أسود بشكل يدين تغميان الخصر لتحدداه، وهو يليق بذوات القامة الممشوقة والرفيعة.

فساتين سهرة لبنانية باللون الأبيض أحدث موضة ربيع وصيف 2021

فستان سهرة أبيض من إيلي صعب Elie Saab



برزت فساتين السهرة اللبنانية باللون الأبيض بقوة على منصات عروض ربيع وصيف 2021؛ فرصدناها بتصميمات متنوعة وخامات تزخر رقياً.

أعجبنا الفستان الأبيض المزركش بالريش الفاخر ضمن مجموعة إيلي صعب «Elie Saab» لربيع وصيف 2021، الذي من الأمثل تنسيقه مع قلادة ذهبية واعتماد تسريحة الكعكة.

كما قدمت ريم عكرا «Reem Acra» فستان سهرة أبيض محتشماً بأكمام منفوخة وتصميم يحدد الخصر. اعتمديه إذا كنتِ من ذوات الأرداف الممتلئة.

ومن أجمل فساتين السهرة اللبنانية التي رأيناها على منصات عروض ربيع وصيف 2021 كان الفستان الذي قدمه زهير مراد «Zuhair Murad» مع تفاصيل من الدانتيل الأسود وفتحة أمامية فائقة الأنوثة.

نسِّقي هذا الفستان مع حذاء صندل وحقيبة كلاتش باللون الأسود لأناقة مثالية.

فساتين سهرة لبنانية باللون الأخضر موضة ربيع وصف 2021

فستان سهر اخضر من ريم عكرا Reem Acra



من قال إنه لا يمكنك أن تعتمدي فساتين السهرة باللون الأخضر لربيع وصيف 2021؟ لقد أثبت المصممون رواج هذا اللون بمختلف تدرجاته للموسم القادم ضمن عروضهم على المنصات العالمية، وبالأخص ضمن مجموعات فساتين السهرة اللبنانية.

جاء فستان السهرة مصمماً من الترتر الأخضر الزيتي ضمن عرض زهير مراد «Zuhair Murad»؛ ليحاكي جمال وروعة التصميم. كما برز بأسلوب مميز ضمن عرض ريم عكرا «Reem Acra» من خلال تصميم ضيق مليء بالتطريزات، وأكمام منفوخة من الشيفون؛ وقد استكملت المصممة إطلالة العارضة بذيل للفستان من قماش التفتة الأخضر الداكن لفخامة لا مثيل لها.