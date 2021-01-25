حقائب بيضاء من مجموعات إكسسوارات شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:41 صباحاً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021، وضع المصممون خلاصة إبداعاتهم في إبتكار الحقائب البيضاء التي قدموها ليكون الأبيض نجم الموسم بلا منازع وسيطر على الاكسسوارات بمختلف أنواعها.

شاهدي القطع التي أحضرناها لكِ بتوقيع أعرق الماركات لإطلالة عصرية تواكبين بها جديد الموضة العالمية.



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حقائب باوتش باللون الأبيض نجمة شتاء 2021

MIU MIU



انتشرت هذا الشتاء موضة الحقائب الـ Pouch وطغت بشكل ملحوظ على مجموعات الأزياء الجاهزة لأشهر الماركات، قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu تصميم مبطن مزود بقفل ذهبي، فيما تألقت عارضة إرديم Erdem بحقيبة مزدانة باللؤلؤ الأبيض الصغير وحبات الكريستال المتدلي والميزة في هذا التصميم كونه مزود بسلسال قصير يمكنك من حمله على الكتف ما يجعله خيار عملي للسهرات.







حقائب بيضاء Shopper آخر موضة

MICHAEL KORS



باتت الحقائب الـ Shopper من القطع التي لا تغيب عن مجموعات الأزياء الجاهزة وشهدت منصات العروض تشكيلة واسعة من الموديلات البيضاء، أحببنا الحقيبة الفرو من مجموعة مايكل كورس Michael Kors المزينة بيد وحزام طويل باللون الجملي.



تألقت عارضة بروينزا شولر Proenza Schouler بحقيبة متوسطة الحجم مقارنة بقطع آخرى كبيرة جدا ما يجعلها من الموديلات المناسبة لقصيرات القامة.









حقائب كتف بيضاء موضة 2021

CHLOE



تؤمن لكِ حقيبة الكتف إطلالة عملية لإمكانية حملها بأكثر من طريقة على الكتف وعبر الجسم، كشفت دور كبيرة عن باقة من أجمل التصاميم البيضاء، أعجبتنا الحقائب المزينة بالرسومات من توقيع كلوي Chloé والتي زودت بيد مضفره وسلسال ذهبي طويل، لفتتنا حقيبة الكتف المبطنة صغيرة الحجم من مجموعة فيرساتشي Versace.



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