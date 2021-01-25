حبيبة طارق العريان بأزياء كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة شتوية لفتت بها عارضة الأزياء نيكول سعفان، التي تجمعها قصة حب بالمنتج والمخرج طارق العريان، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إطلالة نيكول سعفان

وظهرت عارضة الأزياء الشابة بتوب فاتح اللون بدون أكمام، مع سترة قاتمة اللون، وبنطلون، معتمدة على مكياج بسيط وشعر منسدل.

تفاصيل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «جميلة للغاية»، و«فين طارق العريان؟»، و«إطلالة جذابة لكن هل أنتِ لا تشعرين بالبرد».

حبيبة طارق العريان تحذر من حساب وهمي باسمها

وفي مطلع يناير الجاري، حذرت نيكول سعفان، متابعيها من حساب وهمي يحمل اسمها، وذلك عبر خاصية «ستوري»، حيث نشرت حينها صورة لحساب «برايفت» يحمل اسمها باللغة الإنجليزية، ويحمل صورة لها بفستان أسود بدون أكمام ومكياج سموكي وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، ويتابعه 840 شخصا فقط، معلقة: «أرجوكم أعملوا ريبورت على الأكونت الفيك ده.. ده مش أنا».

نيكول سعفان ترد على الهجوم عليها بسبب الارتباط بطارق العريان

وفي وقت سابق، ردت عارضة الأزياء نفسها على أنها وراء انفصال طارق العريان وزوجته، بحسب ما كتبته متابعة لديها، لتعقب باللغة الإنجليزية عبر إنستجرام: «أشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهما، وأن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانا متزوجين».

وسبق أن أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن انفصالها عن زوجها طارق العريان، في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مطالبة من الجميع عدم التدخل في حياتها الشخصية أو سؤالها حول تفاصيل الانفصال.