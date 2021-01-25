كنت بشم ريحة ترابه.. كيف تحدثت عبلة الكحلاوي عن زوجها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة تلقاها مُحبو الداعية، الدكتورة عبلة الكحلاوي، عقب خبر وفاتها، مؤسسة الباقيات الصالحات التي أفنت عمرها في عمل الخير، جمعت بين العام والإيمان، وظلت في مكانة الأم لكل من تعامل معها.

الدكتورة عبلة الكحلاوي زوجة الشهيد اللواء مهندس ياسين بسيوني، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذي أنجبت منه 3 بنات، واستشهد في الحرب ذاتها، جمعتهما مودة ورحمة وحب وأبناء لم يفرقهما سوى الموت.

كنت بشم ريحة ترابه.. كيف تحدثت عبلة الكحلاوي عن زوجها

وفي حوار قديم للإعلامية، ببرنامج "ابن مصر" تحدثت الدكتورة عبلة الكحلاوي، عن زوجها، قائلة: «كنت بشم ريحة ترابه اللي هو فيه، اتدفن فيه لولا الإيمان والصبر لفقدت عقلي لكني عرفت كيف أحول ألم فقدان الحبيب إلى نجاح».

وتابعت «الكحلاوي»: «بنينا سوا الباقيات الصالحات، اتزوجنا في مكة وعشنا أكتر من 17 سنة سوا، والباقيات الصالحات هي حلمنا».

مستطردة: «ابويا وافق عليه، وربنا رضاني وعشت أجمل حياة في الدنيا».

وكانت قد ظهرت الدكتورة عبلة الكحلاوي في آخر بث مباشر لها عبر صفحة جمعية الباقيات الصالحات، تحدثت خلاله عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوى ولدت في 15 ديسمبر عام 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.