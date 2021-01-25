في عيد ميلاد «أبو البنات».. علاقة صلاح عبدالله وبناته: تيك توك وغنا وروقان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة نادرة من نوع خاص، تجمع بين الفنان صلاح عبدالله وبناته، إذ يعتبرهن وكأنهن صديقاته وشقيقاته، ليس بناته فقط، فالفنان لديه 3 بنات، هن دنيا وجنى وشروق، إذ يُلقب بأبو البنات.

ويتزامن اليوم 25 يناير، يوم ميلاد الفنان صلاح عبدالله الـ66، ويُقدم «هُن» قصة أبو البنات، خلال السطور التالية.

كانت ظهرت دنيا، ابنة الفنان صلاح عبدالله، التي تعمل مذيعة في ميجا FM، خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، والتي تحدثت عن علاقتها بوالدها الفنان، إذ قالت «أنا بنت أبويا، حب الأب لابنته تكون صافية لا يتخللها أي حسابات، وعلاقتي بأبي منذ طفولتي قوية جدا، فكنت أرافقه في أعماله، وأتذكر أنني كنت أذهب معه إلى المسرح، عندما كان عمري 3 أعوام».

ابنة صلاح عبدالله: بابا صاحبي وقريب مني

حرصت دنيا خلال الحلقة، على التعبير عن حبها لوالدها، من خلال غنائها لأغنية «أنا بنت أبوي»، «بحب بابا زيادة شوية، أو هو صاحبي وقريب مني بشكل أكبر».

وتذكرت دنيا، الوقت الذي جاء فيه زوجها لطلب يدها من والدها، إذ قالت «كان عندي إحساس إنني لن أجد مميزات أبي في أي شخص آخر، رغم ارتباطي الشديد بزوجي، والسلبيات التي قد تكون في والدي، قامة الحب لما تعلى أوي مش بنشوف عيوب الشخص اللي بنحبه».

صلاح عبدالله سعيد بلقب أبو البنات

وخلال تصريحات سابقة لـ«هُن»، تحدث صلاح عبدالله عن علاقته ببناته، مشيرًا لكونه يحب ذلك اللقب ولكنه ليس الوحيد في الوسط الفني الذي يلقب بذلك اللقب، ولكنه يحب البنات ويعتبر أزواج بناته أولاده.

صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وكان احتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاد ابنته شروق، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا «عيد ميلادك السنة دي غير أي عيد ميلاد، كُنتي شوشو في اللي عدَّى والسنة دي أُم مُراد».

تيك توك وأغاني في الحظر

وكان شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه وجمهوره بفيديو طريف له مع ابنتيه دنيا وشروق صلاح عبدالله، خلال فترة الحظر والعزل المنزلي، إذ علق على الفيديو، قائلًا«مع بناتي وجوازهم بعد التعقيم السليم ومحاولة للفرفشة، ويارب أحلى صباح من جوه قلب صلاح، نهدى بقى ونرتاح والكابوس ينزاح».

وظهرت معه ابنتاه جالستان، ويمر الزوجان من خلفهما، وتشتكي دينا وشروق لوالدهما من أنهما تتعرضان للمعاكسة من زوجيهما.