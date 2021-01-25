قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل يخني لحم ضاني بالحمص، من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل يخني لحم ضاني بالحمص

لحم ضاني

حمص

بصل

ثوم

كمون

بهارات

كزبرة ناشفة

شطة

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

زيت

سمن

فلفل رومي ألوان

فلفل حار

ملح وفلفل

مرقة

طريقة تحضير يخني لحم ضاني بالحمص

يشوح البصل والثوم في سمن على النار ثم يضاف اللحم

يقطع الفلفل الرومي ويضاف والحمص والبهارات والفلفل الحار.

تضاف الصلصة ثم والطماطم المبشورة والمرقة.

يترك مغطى حتى تمام التسوية ثم يزج بالفرن حتى يتشمع، ويُقدم.