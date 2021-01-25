طريقة عمل الأرز الصيني بالجمبري

المطبخ الصيني معروف بأكلاته المميزة الطعم والخفيفة، لذا نقدم لكم طريقة عمل أرز صيني، كالآتي:

أرز صيني

مقادير أرز صيني

جمبري

حبة بركة

سمسم

بصل اخضر مفروم ناعم

ثوم مفروم

زيت ذرة

ملح

فلفل اسود

فلفل احمر مفروم

نصف كوب بسلة بالجزر

جنزبيل مفروم

صويا صوص

أرز بسمتي مسلوق

بصل أخضر شرائح

طريقة تحضير أرز صيني

يشوح البصل في الزيت مع الثوم المفروم والسمسم وحبة البركة

ثم يضاف الجمبري ويشوح جيدا ثم يضاف الصويا صوص

ثم يضاف رشة من الفلفل الأسود ثم يضاف البسلة والجزر

ثم يضاف الأرز وتقلب كل المكونات جيدا وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات

يزين بالبصل الأخضر.. ويقدم