منها القرفة والبصل الأخضر.. طبيب كبد يوضح أعشاب تحارب كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد البعض في فاعلية الأعشاب لعلاج عدد من الأمراض، حيث توصلت آخر الأبحاث العلمية على قدرتها في مكافحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أن هناك أعشاب طبية تقي وتعالج من فيروس كورونا المستجد، وتابع خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، أن أبحاث منشورة لدول مثل الصين واليابان والهند وغيرها، أقرت بفاعلية خلاصة عدد من الأعشاب في علاج فيروس كورونا.

القرفة والكافور.. نباتات تساعد في مواجهة كورونا

ومن ضمن الأعشاب التي تحدث عنها التي تساعد في الوقاية من الفيروس، عن طريق تبخيرها أو رشها في المكان أو دهنها على الكمامة، مثل نباتات الكينا أو الكافور أو القرفة التي تتحول خلاصتها إلى زيوت تقي من فيروس كورونا.

كما يمكن تناولها بالطريقة التقليدية عن طريق الأكل والشرب.

وأضاف، أن مادة الكرستين الموجودة في البصل الأخضر والثوم الأخضر والتفاح الأخضر يساعد تناولها في العلاج من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الزنجبيل والعرق سوس.