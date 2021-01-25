أخطاء بوجبة العشاء تزيد من وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لا شيء يضاهي تناول عشاء لذيذ مطبوخ في المنزل بعد يوم طويل من العمل، إلا أن الكثيرين يرتكبون أخطاء عديدة خاصة أثناء وجبة العشاء والتي قد تؤدي بدورها لزيادة الوزن.

فيما يلي مجموعة من الأخطاء الخاصة بوجبة العشاء، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني، ونقله موقع 24 الاماراتي

الانتظار لوقت طويل بين العشاء والغداء

تقول خبيرة التغذية ليكسي بيني، إن تناول العشاء في وقت مبكر وعدم ترك وقت طويل بين وجبتي الغداء والعشاء، أمر مهم لتفادي زيادة الوزن، لأن تناول العشاء بعد وقت طويل من وجبة الغداء قد يتسبب للشعور بالجوع الشديد ويؤدي إلى تناول المزيد من الطعام.

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الصحية

يساعد تناول المزيد من الأطعمة الصحية على العشاء على الشعور بالشبع، مما يمنعك من تناول وجبات إضافية خلال الليل. ينصح بتناول الكثير من البروتين والألياف والدهون الصحية في وقت العشاء للشعور بالشبع حتى وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي. كما يوصي الخبراء بتناول كميات كبيرة من الماء أثناء النهار، لأن ذلك يساعد في تحضير جسمك لمدة 8-10 ساعات من الصيام أثناء النوم، ويحافظ على رطوبة الجسم الذي يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.

عدم تناول سعرات حرارية كافية

يرتكب الكثير من الناس هذا الخطأ بأشكال عديدة، مثل تناول سلطة نباتية فقط على العشاء، أو تناول جزء صغير جدًا من الطعام أو تقليل الكربوهيدرات على وجبة العشاء. تقول خبيرة التغذية، فرانسيس لارجمان روث: "لسوء الحظ، بدلاً من المساهمة في إنقاص الوزن، يمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية ويؤدي بك إلى تناول وجبة كبيرة قبل النوم أو حتى وجبات خفيفة متعددة".

وأضافت "من الأفضل تناول وجبة أكثر توازناً بالبروتين والكربوهيدرات وبعض الدهون الصحية. ويمكن أن تكون السلطة كافية إذا كانت تحتوي على ما يكفي من البروتين والألياف لإبقائك في حالة من الشبع. أنصح بإضافة المكسرات والجبن وبعض الزيتون والخضار المشوية إلى وجبة العشاء. كما يمكن تناول بعض التونة المعلبة أو فطيرة نباتية إلى جانب السلطة لجعلها أكثر إشباعاً"

تناول العشاء بعد الشعور بالجوع الشديد

إن أسوأ خطأ يمكن ارتكابه هو تناول العشاء بعد الشعور بالجوع الشديد، والذي يتسبب بتناول وجبة كبيرة جداً بشكل سريع والشعور بالانتفاخ. هذه العادة قد تؤدي إلى عسر الهضم في الليل، وبالتالي صعوبات في النوم قد تساهم في زيادة الوزن على المدى البعيد.

تناول الأطعمة غير المفيدة على العشاء

تقول أخصائية التغذية آمي جودسون: "كثير من الناس يعانون من الجوع والتعب والإرهاق في الليل، وهذا غالبًا يجعلهم يميلون لتناول أطعمة ذات مذاق جيد بغض النظر عن مدى كون هذه الأطعمة صحية أم لا. في أشهر الشتاء الباردة، يتوق كثير من الناس إلى الأطعمة الدافئة والمريحة، والتي غالبًا ما تحتوي على المزيد من الدهون والسعرات الحرارية، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن، لذا ينصح بتناول كمية صغيرة من الطعام الصحي مثل الجبن أو المعكرونة مع الخضار والبروتينات الخالية من الدهون".

عدم تناول وجبة غداء كافية

يقول خبراء التغذية إن عدم تناول وجبة غداء كافية يجعل المرء يتضور جوعاً خلال النهار، وهذا يدفعه إلى تناول كميات أكبر مما ينبغي من الطعام على وجبه العشاء، الأمر الذي قد يساهم في زيادة الوزن بشكل أسرع. ينصح الخبراء بموازنة تناول الطعام أثناء اليوم، أو تناول وجبة غداء أكبر، للتحكم في الجوع وبالتالي عدم تناول الكثير أثناء العشاء!

عدم تناول ما يكفي من الألياف والبروتين

تقول الدكتورة شانون هنري، من عيادة إيزي كير: "البروتين والألياف هما أهم مكونان لفقدان الوزن، لذا فإن عدم تضمينها في نظامك الغذائي يمكن أن يبطئ عملية الأيض. البروتين مسؤول عن تحفيز التأثير الحراري للطعام، مما يعني أن الجسم يحرق طاقة معالجة البروتين الغذائي أكثر مما يحرقه في حالة الكربوهيدرات والدهون. كما أن الألياف تبقيك ممتلئاً لفترة أطول وتساعد على عدم الإفراط في تناول الطعام".