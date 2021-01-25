كيفية استقبال الراحلة عبلة الكحلاوي لشائعة وفاتها.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لكَ الحمدُ مهما استطالَ البلاء ومهما استبدٌ الألم لكَ الحمدُ إن الرزايا عطاء وإنٌ المَصيبات بعض الكرَم»، كان هذا آخر رد للدكتورة عبلة الكحلاوي على شائعة خبر وفاتها.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية: «نحن في حضرة قضاء الله لازم نقول يارب، ونكمل المسيرة»، مضيفة: «والأشجار لا تموت يابنى إلا واقفة».

وتابعت: «ربنا يسترها على مصر ويحكميكم أنا شوفت الخير كله والدعم الجميل من قيادة هذه الدولة حفظ الله مصر وقيادتها وربنا يزيح هذا الغمة».

وتحدثت الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، خلال آخر بث مباشر لها عبر صفحة جمعية الباقيات الصالحات، عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.

من هي عبلة الكحلاوي؟

عبلة الكحلاوى ولدت في 15 ديسمبر عام 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، التي التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

وحظيت الدكتورة الراحلة على تكليف بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر وكان لها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضا، كما اتجهت إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم.