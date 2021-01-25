الامارات | «إكسبو 2020 دبي» يطلق نسخة ثانية من «قصص أطفال من حول العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يطلق نسخة ثانية من «قصص أطفال من حول العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «إكسبو 2020 دبي» النسخة الثانية من كتاب «قصص أطفال من حول العالم»، الذي يضم تشكيلة من قصص الأطفال التقليدية والحكايات الشعبية، التي تحتفي بالتنوّع في كوكبنا وبروح الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام.

وأُضيفت 19 قصة خالدة إلى 24 قصة وقع عليها الاختيار في البداية وشكلت المختارات الإلكترونية، وانتقل الكثير من هذه القصة ذات الرسوم التوضيحية الجميلة عبر الأجيال، وهي إسهام من الدول المشاركة في «إكسبو 2020»، وتضم رسومات من إعداد طلبة مدارس من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت دانييل جرين، مدير أول المنتجات - مكتب المدير العام «إكسبو 2020 دبي»، أهمية توسيع نطاق التشكيلة الرقمية من القصص المثيرة، التي تساعد الأطفال من مختلف أنحاء العالم على استكشاف ما يجعلنا مختلفين بالتعرف إلى طيف هائل من الثقافات عن طريق الروايات، مع الاحتفاء بالقيم التي نتشارك فيها بطريقة ممتعة ويسهل الوصول إليها.

وأطلق «إكسبو» الإصدار الأول من كتاب «قصص أطفال من حول العالم» في الثامن من سبتمبر 2020، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، حيث استلهم التزام «إكسبو» بشعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويفتح «إكسبو 2020 دبي» - وهو أول نسخة من إكسبو الدولي تقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا - أبوابه للعالم في أول أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022. ويتوافر كتاب «قصص أطفال من حول العالم» في صيغة وثيقة (بي.دي.إف) يتسنى تنزيلها مجاناً من موقع برنامج «إكسبو» للمدارس، وسيتوافر الكتاب أيضاً عبر موقعي «كوبو» و«أبل بوكس».

ووقع الاختيار على تلك القصص لمساعدة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين الخامسة والـ12 على استشراف الاختلافات المدهشة والقيم المشتركة، وعلى توسيع رؤيتهم للعالم، وامتلاك قدر أكبر من التقدير لتراثهم، إضافة إلى تنمية حب القراءة لديهم.

وتحتوي القصص الواردة في الكتاب على كلمات وعبارات بأكثر من 30 لغة، وهي هدية «إكسبو 2020» للأطفال وعائلاتهم أينما كانوا، وتضم القصص رسومات أسهم بها أطفال من مختلف أنحاء العالم.

• تحتوي قصص الكتاب على كلمات وعبارات بأكثر من 30 لغة.

• الرسومات من إعداد طلبة مدارس من مختلف أنحاء العالم.

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