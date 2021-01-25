الامارات | رحيل «عملاق» موسيقى الجاز في جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «عملاق» موسيقى الجاز في جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا أن عازف الترومبون وملحن موسيقى الجاز، جوناس جوانجوا، الذي كانت موسيقاه مصدرا للإلهام إبان الصراع ضد الفصل العنصري، توفي أول من أمس عن عمر 83 عاماً.

وأثنى الرئيس سيريل رامابوسا، على الموسيقار الأسطوري، الذي رشُح لجائزة الأوسكار عن الأغنية الرئيسة لفيلم «كراي فريدام» «صرخة الحرية» عام 1987. وقال رامابوسا: «توفي عملاق من حركتنا الثقافية الثورية.. الترومبون الذي انطلق بجرأة وشجاعة، وأثلج قلوبنا بالقدر نفسه بلحن رقيق، قد فارقته الحياة». ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب وفاة جوانجوا. وجاءت وفاة جوانجوا متزامنة مع الذكرى الثالثة لرحيل هيو ماسيكيلا «أبو موسيقى الجاز الجنوب إفريقي»، والذكرى الثانية لوفاة أوليفر متوكودزي أسطورة الموسيقى في زيمبابوي. ونال جوانجوا في عام 2010 وسام إيخامانجا، أرفع جائزة في جنوب إفريقيا للإنجازات في الفنون والثقافة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news