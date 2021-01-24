حسن الرداد يستمر في نعي والدته يوميا بلقطات نادرة: «جرحه ملمش» «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعيد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته يومًا بعد يوم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على وفاتها، حيث يشارك متابعيه بلقطات ولحظات نادرة كانت تجمعه بوالدته التي رحلت في 9 يناير الجاري.

صور منذ الطفولة، ولقطات طبيعية وتلقائية في مناسبات مختلفة، وثقتها عدسات الكاميرا، وبات «الرداد» يشاركها بين الحين والآخر، متذكر اللحظات التي جمعته بالراحلة.

لقطات نادرة لوالدة الفنانة الراحلة

ونشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من القطات النادرة في مراحل عمرية مختلفة.

وفاة والدة حسن الرداد

وكانت رحلت السيدة فادية الرداد، عن دنيانا، ليدوّن «الرداد»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».

نعي إيمي سمير غانم لـ حماتها

ومن جانبها، نعت إيمي سمير غانم والدة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي».