لها أضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول البطاطس المقلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس المقلية من الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار، لما لها من مذاق شهي، لكن بالرغم من هذا إلا أنها تتسبب في العديد من المشاكل الصحية للجسم عند تناولها يوميا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ما يؤدي للإصابة بالسمنة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الأخرى.

لذا نقدم لكم في التقرير التالي الآثار الجانبية لتناول البطاطس المقلية، وفق ما أورد موقع "eatthis".

- إبطاء عمل الجهاز الهضمي:

نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية أكثر نتيجة لطريقة طهيها، يساعد على إبقائها في معدتك لفترة أطول، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Ultrasound International Open، تتسبب في الإصابة بآلام المعدة والغثيان والإسهال، تشنجات المعدة.

- الإصابة بألزهايمر والخرف:

نظرًا لحقيقة أنها يتم قليها بزيوت مهدرجة، لذا تحتوي على كمية عالية من الدهون المتحولة، ما يرفع نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم.

ووفقًا لدراسة استمرت 10 سنوات شملت 1600 شخص من كبار السن في اليابان ونشرت في مجلة Neurology، فإن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الدهون غير المشبعة الصناعية في أجسامهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 75 ٪ للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، لذا يفضل الإفراط في تناولها يوميا.

- ضعف الجهاز المناعي:

في دراسة نُشرت في مجلة Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic CCar، تشير إلى إن تناول البطاطس المقلية يوميا قد يؤدي إلى تلف الأمعاء وتعزيز البكتيريا الضارة في الجسم، والتقليل من البكتيريا الصحية، نظرًا لعدم قدرة القناة الهضمية لتحفيز قدرة الجهاز المناعي بجسمك، وبالتالي التعرض للإصابة بالعدوي والفيروسات.

- الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية:

يجب عليك التقليل من تناول البطاطس المقلية التي قد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والنشويات والتي لها دور في زيادة معدل الكوليسترول الضار بالدم، وزيادة تراكم الدهون على القلب.

- ارتفاع ضغط الدم:

الاستهلاك العالي للبطاطس المقلية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة النشا والملح الذي يوجد بها، فضلا على الزيوت المهدرجة الضارة.

- السمنة:

تناولها يوميا يؤدي إلى السمنة، لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حيث أكدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية أن تناول الأطعمة المقلية مرتبطًا بشكل مباشر بحالات السمنة، هذا هو أحد الأسباب العديدة التي جعلت البطاطس المقلية احتلت مرتبة عالية بين 101 من أكثر الأطعمة السريعة غير الصحية.

- ارتفاع نسبة السكر بالدم

تعد البطاطس المقلية من الأطعمة التي تساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات في الدم، ما يتسبب في ارتفاع السكر في الدم، لذا من الأفضل عدم تناولها خاصة لمرضى السكر، تجنبا لحدوث مضاعفات أخرى.