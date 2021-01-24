«رجعت ريما لعادتها القديمة».. منة عبدالعزيز تنشر فيديوهات مثيرة عبر «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 4 أشهر من إعلان رجوعها عن المقاطع واللقطات المثيرة وسلك الطريق الأنسب الذي لا يعرضها مُجددًا للمسائلة القانونية، خاصة عقب تجربة الاغتصاب القاسية التي مرت بها، ودعم وزارة التضامن لها عقب إطلاق سراحها.

عادت من جديد منة عبدالعزيز فتاة التيك توك الشهيرة، لتروّج لمقاطع فيديو، وتصوير لقطات مصورة تشبه مقاطعها القديمة.

ظهرت منه عبر حسابها الشخصي الجديد التي أعلنت عنه عقب إطلاق سراحها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في مقاطع مثيرة للجدل من جديد، وهي ترقص على مقاطع فيديو، وتبثها عبر «التيك توك».

كما لفتت الفتاة الأنظار بظهورها بصحبة شباب وهم يعيدون تمثيل بعض المشاهد، كان أبرزها مشهد «ده هاني» الذي تصدر التريند مؤخرًا، ما يؤكد إن المقاطع ليست قديمة.

محامية منة عبدالعزيز: لسة مُتخبطة

وفي السياق ذاته، قالت هدى نصرالله المحامية، إن الفتاة لازالت متخبطة: «رجعت تاني للتيك توك لأنها مقفولتوش هي بتتعامل عادي، لكن بعيدة عن المقاطع اللي تدينها».

وتابعت المحامية خلال حديثها لـ «هُن»: «لسة مُتخبطة ومرت بتجربة مش سهلة وهي لسة صغيرة».

يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ«فتاة تيك توك»، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على «إنستجرام»، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتم إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.