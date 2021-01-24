ملابس بيت وفساتين مثيرة.. لورديانا وجوهرة في تحدي رقصة واحدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قررت كلًا من الراقصتين، جوهرة، ولورديانا، الاشتراك في رقصة bussitchallenge، التي اندلعت موخرًا من خلال تطبيق الفيديوهات تيك توك.

وشاركن في البداية، الراقصة الروسية، جوهرة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو خلال تأديتها رقصة التحدي.

حيث ظهرت في البداية بملابس الاستحمام "بورنس" بمكياج بسيط، وهي تؤدي الرقصة، ثم بملابس سوداء مثيرة، كشفت عن ساقيها كاملة، مع الشعر المموج والمكياج الصارخ وهي تستكمل رقصة التحدي.

وعقب فترة قصيرة، قررت الراقصة البرازيلية، لورديانا، المشاركة في نفس التحدي، فظهرت في البداية بملابس المنزل، بنطلون مسترة قصيرة، وشعر منسدل دون مكياج تمتمًا، ثم استكملت النصف الآخر من الفيديو، بفستان أسود جريء ومكشوف، مع الشعر المموج والمكياج الصارخ.

وتفاعل العديد من الرواد، مع رقصتي الثنائي، مشيدين برشاقتهما.

ما هو تحدي BussItChallenge؟

يذكر أن تحدي BussItChallenge، انتشر خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم تطبيق التيك توك، فتظهر العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل بملابس عادية قبل انتقال الفيديو إلى ظهورهن بملابس أخرى مثيرة.