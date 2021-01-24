آباء لكن قتلة.. أب يخنق ابنته وآخر حاول حرقها عارية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الـ 10 أيام الأخيرة زادت بشكل كبير حوادث قتل الأبناء على يد الآباء كان آخرها جريمة هزت منطقة أكتوبر، حيث خنق أب ابنته بيديه حتى الموت ثم نقلها إلى مستشفى، وفر هاربا بصحبة زوجته الثانية إلى منطقة العجمي بالإسكندرية.

يرصد «هُن» جرائم قتل الأبناء على يد الآباء

أب يخنق ابنته ويبرر: كانت متمرمطة معايا

«الموت لها راحة ومش ندمان على قتلها هي كانت متمرمطة معايا بعد ما أمها أطلقت» برر والد الطفلة نورا مبررات قتلها بعد الانفصال عن والدتها، وتبين من تحريات المباحث أن الطفلة «نورا» عمرها 3 سنوات، كانت تقيم مع والدها في شقته بأكتوبر بصحبة زوجته الثانية، فكان يعمل على توكتوك في الحي السادس قريب من مكان إقامته، لكن الطفلة كانت كثيرة البكاء بسبب بعدها عن أمها وعندما دخلت في نوبة بكاء طويلة حاول الأب إسكاتها ففشل فخنقها حتى ماتت بمعاونة زوجته وبعدها اصطحبا جثمان الطفلة إلى المستشفى وتظاهرا بأنها فاقدة اللوعي ولم يعرفا سبب مرضها.

أب يحاول إشعال النار في ابنته

حادث آخر في محافظة القليوبية، حينما أقدم أب لم تأخذه الرحمة بطفلته الضعيفة، فعمل على تعريتها وحاول إشعال النيران فيها، لينتشر مقطع فيديو وهو يقوم بفعلته بعدما فشل الجيران في إنقاذها منه، دون الالتفات لصراخ وتوسلات النساء من شرفات منازلهن، لتلقى قوات الأمن القبض عليه للتحقيق فيما ارتكبه من جريمة بحق ابنته.

أب يذبح طفله

شهدت قرية «طناح»قبل واقعة طفلة التعرية بمركز المنصورة حادثا بشعا منذ يومين، لأب ذبح طفله وألقى جثته بمنطقة زراعية بالقرب من قرية «ديبو عوام»، واعترف بفعلته بعد أن كشفت التحريات ملابسات الواقعة وواجهته بها.