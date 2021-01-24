«أم كريم» بائعة أسطوانات الغاز: بشيل الأنبوبة أطلع بيها 17 دور.. وبغمس الملح بالفلفل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجوب الشوارع يوميا تبحث عن لقمة عيش بالحلال، تترك وراءها مسؤولية أولاد وأحفاد تريد تربيتهم، تحمل على ظهرها الأنابيب.

أم كريم وجدت في بيع الأنابيب وسيلتها حتى تتمكن من الإنفاق على أسرتها، من سن 7 سنوات، وهى تحاول الاجتهاد والإنفاق على نفسها.

لم ترتح حياتها يوما بل استمر التعب حتى بعد زواجها، وانفصالها عن زواجها وإنجاب 7 أطفال وتحملت تربيتهم، «مشوفتش يوم طفولة كان عندي 7 إخوات، أكتر من سنتين كنت بمشي حافية في الشارع علشان أوفر فلوس لأمي».

أم كريم: علمت أولادي.. بضحي بنفسي علشانهم

تربية أولادها ورعاية أحفادها هى هدفها الذى تبحث عن تحقيقة من عملها في الأنابيب: اللي شوفتوا محدش شافه اشتغلت أكتر من 25 شغلانة آخرها بيع الأنابيب على عجلة، وكنت بطلع أكتر من 17 دور على رجلي علشان أوصل أنبوبة.

تحملت تربية ابنائها والانفاق عليهم واطعامهم، «كنت بأكل أولادي الفراخ وأغمس أنا الملح بالفلفل، مكنتش عايزهم يتعبوا زي في حياتهم».

حلم تتمنى أم كريم تحقيقه وهو توفير تروسيكل بدلا من العجلة، «مش بتمنى غير كده قبل ما أموت وأوفر لأولادي حياة كريمة».