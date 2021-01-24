كورونا اليوم: احذر هذه الأدوية.. واتبع هذه الإرشادات قبل أخذ اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سر ظهور أكثر من طفرة

أثار ظهور العديد من السلالات المعدية من فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 قلق الحكومات والعلماء، الذين يبحثون في كيفية ولماذا أصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال، مثل جميع الفيروسات، يتحور SARS-CoV-2 من أجل زيادة فرص بقائه على قيد الحياة، عندما تتكاثر، يتم إدخال أخطاء صغيرة في ترميزها الجيني.

معظم هذه السلالات ليس لها سبب منطقي في الظهور حتى الآن وفقا للعلماء، لكن البعض - كما هو الحال مع المتغيرات الفيروسية التي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل - يمكن أن يمنح الفيروس ميزة جديدة حاسمة، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: "عندما نبقي أعداد الحالات مرتفعة، فإننا نعظم فرص الفيروس للوصول إلى مواقف غريبة، قد تكون نادرة، وقد لا يقود معظمها إلى أي مكان، إن المزيد من الحالات يعني المزيد من عمليات الانتشار، مما يزيد من فرص ظهور طفرة جديدة، إذا أبقينا أعداد الحالات أقل، فإننا نقيد بشكل أساسي تطور الفيروس، ونمنع ظهور طفرات جديدة".

احذر هذه العقاقير

أظهر بحث جديد أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قللت من الأجسام المضادة والاستجابات الالتهابية لعدوى SARS-CoV-2 في الفئران، نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، وفقا لموقع " medicalxpress".

هذا البحث مهم لأن "مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي أكثر الأدوية المضادة للالتهابات شيوعًا"، كما قال الباحث الرئيسي كريج ب. ويلن، الأستاذ المساعد في الطب المخبري والمناعة بكلية الطب بجامعة ييل، وقال الدكتور ويلن: "يشير عملنا إلى أن ميلوكسيكام NSAID يثبط الاستجابة المناعية لعدوى SARS-CoV-2، البحث يشير أيضًا إلى أن عواقب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أثناء العدوى الطبيعية والتطعيم يجب تقييمها على البشر، من المحتمل أن تكون هذه البيانات موجودة، لا سيما في التجارب السريرية للقاحات، لذا يجب فحصها لمعرفة ما إذا كانت تنتج استجابات للأجسام المضادة لدى الأشخاص".

هل تساقط شعر المرضى يشكل خطراً؟

يمكن أن يتساقط الشعر لدى من أصابهم فيروس كورونا بعد مرور أسابيع من تعافيهم من "كوفيد – 19"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه "كوفيد – 19" هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا، وبعد ذلك يستعاد كل شيء.

علماء يكتشفون "الذاكرة المناعية" التي تقاوم كورونا

كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيون من جامعة شمال أريزونا ومعهد الأبحاث الجينية، أن جهاز المناعة لدى الأشخاص الذي أصيبوا سابقا بفيروس تاجي يمكنه مقاومة سارس CoV-2 فيروس كورونا.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل مجموعة من العلماء الأمريكيين ونُشرت الدراسة على موقع "Cell Reports Medicine".

واختبر العلماء الجهاز المناعي ومدى استجابته للعديد من فيروسات كورونا: "MERS-CoV" و "SARS-"CoV-1 ، بالإضافة إلى أربعة فيروسات كورونا أخرى غير قاتلة.

وأظهرت النتائج أن SARS-CoV-2 يمكنه إثارة استجابة الأجسام المضادة التي ظهرت بعد الإصابة بفيروس تاجي قبل ظهور الوباء الحالي.

وأوضح الأخصائي في الأمراض المعدية والمشارك في الدراسة، جون ألتين، أن "هذا يعني أنه قد يكون لدينا بالفعل درجة معينة من المناعة الموجودة مسبقا ضد هذا الفيروس".

وأشار إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن ترتبط بعناصر فيروس كورونا الجديد، ويمكن الاستجابة المناعية لها عند الإصابة بسلالات أخرى من الفيروس.

اتبع هذه النصائح قبل تلقي اللقاح

بدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، من مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، حيث تكون الأولوية للطواقم الطبية.

ووفق تقرير لموقع ""medicalxpress هناك بعض الخطوات التي يمكن للجميع اتخاذها من شأنها أن تحدث فارقًا في فعالية اللقاح عند تلقيه.

التخلص من الإجهاد والاكتئاب

النوم قبل وبعد تلقي اللقاح

النشاط البدني

نظام غذائي صحي والاهتمام بصحة المناعة