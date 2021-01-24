أبرز تنسيقات عائشة الحازم في شتاء ٢٠٢١ للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - اعتمدت البلوجر المختصة في الموضة والأزياء، عائشة الحازم، على تنسيقات الأزياء الكاجوال بالأسلوب المحتشم والمواكب للموضة منذ بداية عام ٢٠٢١، وذلك بنشرها للعديد من الإطلالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولكونها تمتلك حسًّا عاليًا من الأناقة، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تنسيقاتها.



التنورة البليسيه من عائشة الحازم

التنورة البليسية من عائشة الحازم



التنورة البليسيه قطعة مفضلة للكثيرات من المحجبات؛ وذلك لما توفره من أناقة وحشمة في الوقت ذاته، لذا تأنقت عائشة الحازم بتنورة وبلوزة باللون البني مع معطف أسود مزين بأكمام الجرس وبياقة بيضاء مزينة بالأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لخيار ناعم وأنيق، وأطلت في خيار ثانٍ بتنورة بليسيه بنية واسعة مع بلوزة شتوية باللون الفوشيا ومعطف أبيض طويل لأناقة عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة مطبعين بعدة ألوان.

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خيارات الأزياء باللون الأسود من عائشة الحازم

خيارات الازياء باللون الاسود من عائشة الحازم



يُعد اللون الأسود من أكثر القطع الملائمة لفصل الشتاء؛ وذلك لما يوفره من دفء وأناقة وحشمة في الوقت ذاته، لذا ارتدَتْ عائشة الحازم بنطالًا أسود ضيقًا مع معطف أسود منفوش مزين بياقة مصممة باللونين الأسود والأبيض، وزينت مظهرها ببوت طويل من الجلد الأسود وإكسسوارات ذهبية، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال أسود ضيق مع بلوزة سوداء طويلة مصممة بقماش واسع ومحدد للخصر، وزينت مظهرها بحزام أصفر مطبع بالأسود مع إكسسوارات حيادية اللون، وفي إطلالة حيادية للعمل تجملت ببنطال أسود ضيق مع بلوزة طويلة باللون الأسود المزين بالأبيض وأكملت مظهرها ببوت أبيض وحقيبة سوداء لليد.

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تنسيق بنطال الجينز في الشتاء للمحجبات

تنسيق بنطال الجينز في الشتاء للمحجبات



اعتمدت عائشة الحازم على تنسيق بنطال الجينز في مظهرها اليومي، حيث يوفر الكثير من الراحة والأناقة، لذا تألقت ببلوزة ومعطف شتويين باللون البني مع بنطال من الجينز الأزرق ووشاح زهري من علامة لويس فيتون، ونسقت في إطلالة أخرى بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص أبيض وصديري مطبع باللونين الأسود والأبيض المزين بالريش في الأعلى، كما زينت مظهرها بمعطف أزرق وبوت طويل أزرق لأناقة عصرية، وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا من الجينز الواسع مع بلوزة بنية مصممة برقبة عالية، وأكملت مظهرها بمعطف بني طويل مزين بالفوشيا في الرقبة وحزام أحمر مميز.

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