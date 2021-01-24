أحدث صيحات رسمات الحواجب لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - تلعب الحواجب دورًا مهمًا في نجاح مظهرك الجمالي أو فشله؛ حيث إن لها التأثير الأكبر والأقوى في الوجه، بفضل قدرتها على تسليط الضوء على جمال العينين، ولأنه من موسم إلى آخر تختلف أشكال الحواجب وتتعدّد رسماتها، فتعود بعض الرسمات إلى الساحة أو تبرز بعض الصيحات الجديدة، نرصد لكِ بعض رسمات الحواجب الرائجة لربيع ٢٠٢١ فاعتمديها لجمالك.



الحواجب الطبيعية لـ٢٠٢١

الحواجب الطبيعية لـ٢٠٢١



تعددت أشكال الحواجب بشكل كبير في صيحات الموضة الماضية، إلا أنه في ربيع 2021 ستكون الحواجب الطبيعية هي الموضة الأبرز في عالم الجمال، وهي تتماشى تمامًا مع موضة المكياج الطبيعي، ويمكنك ملء الفراغات باستخدام قلم الحواجب المناسب للون شعرك لمظهر ناعم.

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صيحة الحواجب الدائرية لعام ٢٠٢١

صيحة الحواجب الدائرية لعام ٢٠٢١



تعتبر الحواجب العريضة مع الشعيرات الدائرية من الصيحات اللافتة في ربيع ٢٠٢١، لذا اعتمدي في مظهرك رسمات بارزة بالشعيرات الفاتحة والعفوية من الجهة الداخلية بطرق بسيطة ولافتة في عالم المكياج، وذلك قبل سحب الشعيرات الكثيفة والداكنة إلى الأعلى دون إزالة الشعر الزائد على الجانبين، وتعد هذه الصيحة من الصيحات الجمالية المناسبة للوجه المستدير، كما أنها من الصيحات الكلاسيكية التي لا تزول أبدًا وتُبرز الملامح القوية بإضافة لمسة رقيقة وناعمة.



الحواجب المبعثرة والعريضة لعام ٢٠٢١

الحواجب المبعثرة والعريضة لعام ٢٠٢١



لمظهر أكثر جرأة يمكنك اعتماد الحواجب العريضة بشكل عصري ومبعثر، خاصة من الجهة الداخلية؛ للحصول على طلة الحواجب السميكة بأسلوب جريء، وذلك باعتماد الشعيرات الكثيفة والمبعثرة على طول الرسمة لتكون من اختيارك بشكل لافت، مع صبغات الشعر الأسود، وهي تناسب الوجه الطويل أو المربع.



كما يمكنك اعتماد صيحة الحواجب العريضة بتمشيط الشعيرات إلى الأعلى مع ملء الخطوط العريضة بشكل منظم للحصول على نظرة ساحرة بدءًا من نصف الجبين، بالإضافة إلى إزالة الشعيرات الزائدة على الجوانب للحصول على رسمة مستقيمة ومتوازية من ناحية العرض.

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