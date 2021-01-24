أحمر الشفاه بدرجات الماروني موضة شتاء2021 ..نصائح لتطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - يعود اللون الماروني الكلاسيكي للظهور بقوة في متاجر مستحضرات التجميل، حيث يعد من أكثر الصيحات رواجًا في شتاء ٢٠٢١، وهو يلائم بشكل كبير الإطلالات الشتوية وجميع ألوان البشرة، ويتوفر لدى الكثير من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل، ليتناسب مع الشابات الجريئات عاشقات المظهر المتميز.



نصائح لتطبيق أحمر الشفاه الماروني في الشتاء

أحمر الشفاه الماروني



تفضل الكثير من الفتيات في فصل الشتاء اعتماد الألوان الداكنة على الشفتين، ومنها اللون الماروني الذي برز بشكل كبير هذا العام، وهو لون أساسي لكل من تريد إطلالة هادئة ومميزة في آن واحد، ولتطبيقه قومي بتحديد شفاهك كاملة باستخدام قلم تحديد بلون مطابق للون أحمر الشفاه الذي سوف تعتمدينه، وهو مناسب بشكل كبير للشفاه كبيرة الحجم، كما أنه سوف يبرز أنوثتك.

وننصحك بتطبيقه في خروجات المساء والحفلات فقط؛ حتى لا تكون إطلالتك أكثر جرأة، كما ننصحك أن تختاري تغطية عالية من كريم الأساس الذي يخفي عيوب الوجه عند تطبيق أحمر الشفاه الماروني، كما يمكنك اعتماد الكونتور لنحت وجهك بحسب شكله، مع إبراز عظمتي الخد خاصة، ولا تنسي أن ستايل هذا المكياج يعتمد على لمسة قوية من الهايلايتر في الغالب.

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طرق اختيار لون أحمر الشفاه الماروني المناسب للون البشرة

أحمر الشفاه الماروني



هناك مجموعة من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار ألوان أحمر الشفاه الخاصة بكِ، فإذا كنتِ من أصحاب البشرة البيضاء فالأنسب لكِ اللون الماروني اللامع، أما إن كنتِ من ذوات البشرة الخمرية فهنا يكون اللون الماروني المات هو الأفضل لكِ، أما في حال كونك من صاحبات البشرة السمراء فننصحكِ باللون الأحمر الفاتح مع تجنب الألوان المائلة للبرتقالي، حتى لا تظهري بمظهر أكبر من عمرك.

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