أملاح الاستحمام أبرز اتجاهات العناية بالبشرة.. فما هي منافعها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - تصمّم الكثير من العلامات التجارية التي تُعنى بصحة بالبشرة، منتجات تستحق التجربة لما لها من خصائص كثيرة تعود بالنفع على البشرة، بما فيها أملاح الاستحمام، التي بدأت حديثاً تكتسب شعبية كبيرة في صناعة التجميل بسبب الفوائد الكثيرة التي تقدّمها لبشرتك. فما هي هذه الأملاح، وما فوائدها لبشرة الجسم؟ مقال يعرفك الى كل ما يجب أن تعرفيه عن أملاح الاستحمام التي تعدّ أحد أجدد اتجاهات العناية بالبشرة.



ما هي أملاح الاستحمام؟

فوائد أملاح الاستحمام



أملاح الاستحمام هي في الأساس أملاح معدنية تتكسر الى جزيئات دقيقة يمكن امتصاصها بسهولة في الماء، فهي عبارة عن معادن طبيعية تساعد على تجديد البشرة وإعادة الشباب والحيوية إليها. إضافة الى ذلك، من المعروف أن أملاح الاستحمام تعالج بعض الأمراض الجلدية عن طريق إنتاج المعادن وامتصاصها على الجلد والتحكم فيها.

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فوائدها

أملاح الاستحمام أبرز اتجاهات العناية البشرة



تساعد أملاح الاستحمام في الاحتفاظ بالرطوبة داخل بشرة الجسم، كما تعد من أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة، فهي تساعد في إزالة خلايا الجلد الميت وتنقية البشرة وتجديدها. علاوة عل ذلك، يؤدي الاستحمام بهذه الأملاح بشكل منتظم، الى تحسين الدورة الدموية في الجسم والتخلص من التوتر والإجهاد وتعزيز الراحة النفسية. كما تساهم في تهدئة وإرخاء العضلات المتشنجة وإزالة السموم من بشرة الجسم، وجعل البشرة فائفة النعومة، حيث أن امتصاص البشرة للمعادن الكثيرة الموجودة في أملاح الاستحمام، يغذي البشرة ويرطبها، الى جانب توفير جودة نوم أفضل.

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كيفية استخدام أملاح الاستحمام



أنسب طريقة لاستخدام أملاح الاستحمام على البشرة، هي ملء حوض الاستحمام بالماء، ومن ثم إضافة الأملاح إليه، بعدها تغمرين جسمك في الماء، لتبدأ بعدها نتائج هذه الأملاح تظهر على بشرتك. وفي حال لم يكن لديك حوض استحمام، انقعي قدميك ويديك في وعاء تضعين فيه الماء الساخن وأملاح البحر. كما بإمكانك أن تجهزي دلواً مليئاً بالماء الفاتر مضافةً إليه أملاح البحر، وتشطفي به جسمك بالكامل، فهذه الخطوة تضمن لك الاستفادة من فوائد هذه الأملاح لبشرة الجسم، وتخلصك في الوقت نفسه من التعب والتوتر.

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