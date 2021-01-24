كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - تُعير معظم النساء اهتمامًا كبيرًا لجمالهن، لا سيما إذا تعلق الأمر في اختيار تسريحة الشعر، التي تُبرز جمالهن بأسلوب لافت وجذّاب وتُعزّز إطلالتهن. وبالفعل، ان الاهتمام بتسريحة الشعر هو جزءٌ لا يتجزأ من جمال المرأة؛ إذ يُعدّ من أهم معالم الأنوثة والجاذبية لديها. ولا شيء يضاهي السعادة التي تشعر بها المرأة، عندما تبدو جميلة ومتصالحة مع إطلالتها عند اختيار التسريحة المناسبة.

وللباحثات عن تسريحات شعر احترافية، تُغنيهن عن ارتياد صالونات تصفيف الشعر، يقدّم لك "الخليج 365.نت" أجمل موديلات تسريحات شعر احترافية في المنزل، لتُكملي إطلالتك وتنعمي بلوك عصري لافت.

أجمل موديلات تسريحات شعر احترافية في المنزل

تألّقي بأجمل موديلات تسريحات شعر احترافية

تسريحة الرفعة النصفية

تعدّ هذه التسريحة من تسريحات الشعر العفوية والكلاسيكية في آن

تُعتبر هذه التسريحة، من صيحات الشعر الأكثر رواجًا في صفوف المشاهير، وتناسب جميع الوجوه وأنواع الشعر. لا تتردّدي في اختيارها مع إبقاء خصل شعر منسدلة على الأكتاف، لا سيما لإطلالتك النهار فهي عملية ومريحة، وتجعلك تبدين أصغر سنًا مع إطلالة مشرقة نابضة بالحيوية والنشاط. ولاضفاء لمسة من الأناقة لإطلالتك الرسمية، يُمكنك تزيينها بأكسسوار مميّز. أما إذا كنت من أصحاب الشعر المنسدل، ننصحك بجمع الشعر مع الغرة الأمامية.



تسريحة كعكة المروحة مع الضفيرة

تناسب هذه التسريحة جميع إطلالاتك سواء النهارية أو المسائية

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها السهل. وكذلك التنوّع في طرق تطبيقها لتتناسب مع جميع المناسبات. وهي من التسريحات التي يُمكنك تطبيقها بخطوات جدًا سهلة. ويمكنك اعتمادها كتسريحة يومية مع تغيير بعض التفاصيل للمزيد من التألق، كإضافة بعض الإكسسوارات الخاصة بالشعر لتزيينها.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض

تُعتبر تسريحة ذيل الحصان المنخفض من أكثر تسريحات الشعر رواجًا

هذه التسريحة تُعدّ من تسريحة الشعر الأكثر العصرية والناعمة التي كانت ولا تزال تترأس صيحات موضة الشعر. وبالرغم من بساطتها ونعومتها، إلا أنها نابضة بالأنوثة والجمال. وتُعتبر خيارك الأمثل لجميع المناسبات والمواسم؛ كونها أنيقة وعملية في الوقت نفسه. إضافة الى أنَّها واحدة من أجمل أفكار تسريحات شعر احترافية في المنزل التي يمكنك اعتمادها لتتألقي سحرًا وجمالًا.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة أنثوية ساحرة

باستطاعتك اعتماد تسريحة الضفائر لتتألقي جمالًا وأنوثة. فهذ التسريحة تحتل بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة، بخاصّة أنَّه يمكن تطبيقها بأكثر من طريقة سواء كنت تتمتعين بخصلات طويلة أم قصيرة.



تسريحة كعكة الشعر الرخوة لإطلالة مميزة وملفتة

تسريحة كعكة الشعر الرخوة لإطلالة مفعمة بالعفوية

هي إحدى التسريحات الرائجة جدًا، وتعطي انطباعًا أنيقًا وعفويًا في الوقت نفسه. وكلما كانت فوضوية أكثر، ستبدو أجمل بالتأكيد. إضافة على ذلك، لديك خيارات متنوّعة لتتألَّقي بإطلالتك، فيمكنك أن تصففّي الكعكة في منتصف الرأس، أو على مستوى الرقبة، وأيضًا تزيينيها ببعض إكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذّابة أكثر.



تسريحة الكعكة الكلاسيكية العالية

تسريحة الكعكة الكلاسيكية العالية لإطلالة جدًا أنيقة وجذابة

تمنحك هذه التسريحة إطلالة مُلفتة وعصرية بكل ما للكلمة من معنى، كما أنَّها تمنح الشعر شكلًا جذابًا وجميلًا. يُمكنك اعتمادها للحصول على ستايلٍ راقي وفخم يليق بك وبإطلالاتك النهارية والمسائية، ويمكنك تطبيقها مع الفرق الوسطي بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي لا يتطلّب الكثير من الوقت لتنفيذه.

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تسريحة الكعكة الفرنسية الملفوفة

تسريحة الكعكة الفرنسية الملفوفة لإطلالة كلاسيكية ناعمة

تفوّقت تسريحة الكعكة الفرنسية على بقيّة التسريحات، لتصبح من التسريحات المفضلّة والأكثر رواجًا على منصات العروض العالمية، ليس فقط بسبب مظهرها، بل نظرًا لأسلوبها المرن والفخم. ويُمكن الحصول عليها ببساطة شديدة، وهي من التسريحات المعتمدة كثيرًا للإطلالات الرسمية. وبالطبع، ستكون خيارك الأفضل لتتألقي جمالًا وجاذبية في مناسباتك.



تسريحة الضفيرة العريضة

تسريحة الضفيرة العريضة لإطلالة أنثوية

هي التسريحة الأفضل لإكمال إطلالتك، وتتميز بأنَّها تسريحة سهلة وتناسب جميع أنواع الشعر، وتلائم الحفلات الرسمية كما الأيام العادية، بأسلوبها الطبيعي والعفوي.

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