20 فائدة لتناول زيت الزيتون على الريق: تخسيس ومناعة وطرد للسموم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد الخصائص الغذائية لزيت الزيتون، حيث تتعدد استخدماته ما بين الطهي ووضعه على العديد من الوجبات والمقبلات، فضلا عن استخدامه كمغذ قوي للشعر ونعومته، ويعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز، من الأطعمة التي يمتصها الجسم بشكل مباشر، لذلك عند تناوله على معدة فارغة، يجري امتصاص جميع العناصر الغذائية والفوائد التي يوفرها بشكل أفضل وأسرع، كما تتضاعف خصائصه، حسب موقع ndtv البريطاني.

فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة

1- يحسن عمل الجهاز الهضمي.

2- يحفز عملية العبور المعوي.

3- يعزز امتصاص العناصر الغذائية في المعدة.

4- التقليل من درجة حموضة المعدة.

5- حماية القلب من التعرض للنوبات.

6- طرد السموم من الجسم.

7- الحفاظ على ترطيب البشرة.

8- الحفاظ على صحة الأظافر والشعر.

9- تطهير الكبد من السموم.

10- تقوية الجهاز المناعي.

11- تقليل نسبة الإصابة بسرطان القولون.

12- تنظيم مستويات السكر في الدم.

13- تعزيز خلايا المخ ونشاطها.

14- تعزيز الخصائص المضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف التهابات المعدة.

15- يمنع ظهور السرطانات المتعلقة بالجهاز الهضمي بفضل محتواه العالي من مادة «هيدروكسي كورتيزول».

16- يحفز عمل المرارة ويقلل من تكون حصواتها، كما يساعد على إذابة وإزالة الحصوات التي تكونت بالفعل في الجسم من قبل.

17- يساعد على الإقلاع عن التدخين، حيث أثبتت التجارب أن تناول خمس قطرات من زيت الزيتون على معدة فارغة كل صباح يساعد في مكافحة الآثار المسببة لإدمان النيكوتين.

18- يساعد على إنقاص الوزن، لما له من تأثيرات مشبعة تعمل على تهدئة الشهية وتسهيل عملية تحويل الطعام، وتحويل الدهون الضارة إلى دهون غير مشبعة أو جيدة.

19- خلق غشاء في المعدة يقلل من امتصاص الكحول لمتناوليه.

20- تناوله مع قليل من عصير الليمون، يعمل على تعزيز التمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعد هذا المشروب أيضاً في حرق دهون البطن.