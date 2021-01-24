فيروس كورونا: علماء يكشفون سر ظهور أكثر من طفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار ظهور العديد من السلالات المعدية من فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 قلق الحكومات والعلماء، الذين يبحثون في كيفية ولماذا أصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال.

مثل جميع الفيروسات، يتحور SARS-CoV-2 من أجل زيادة فرص بقائه على قيد الحياة، عندما تتكاثر، يتم إدخال أخطاء صغيرة في ترميزها الجيني.

معظم هذه السلالات ليس لها سبب منطقي في الظهور حتى الآن وفقا للعلماء، لكن البعض - كما هو الحال مع المتغيرات الفيروسية التي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل - يمكن أن يمنح الفيروس ميزة جديدة حاسمة، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقالت إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة بجامعة برن: "عندما نبقي أعداد الحالات مرتفعة، فإننا نعظم فرص الفيروس للوصول إلى مواقف غريبة، قد تكون نادرة، وقد لا يقود معظمها إلى أي مكان، إن المزيد من الحالات يعني المزيد من عمليات الانتشار، مما يزيد من فرص ظهور طفرة جديدة، إذا أبقينا أعداد الحالات أقل، فإننا نقيد بشكل أساسي تطور الفيروس، ونمنع ظهور طفرات جديدة".

من جانبها قالت ويندي باركلي، عالمة الفيروسات في إمبريال كوليدج بلندن، إن الطفرات كانت نتيجة لعدة عوامل، إنها مزيج من كمية الفيروسات الموجود، إلى جانب البيئة التي يتواجد فيها الفيروس حاليًا، لم يكن من غير المتوقع ظهور المتغيرات الجديدة بعد عام منظهور كوفيد-19، حيث تزداد مستويات المناعة العالمية من خلال اللقاحات والعدوى الطبيعية".

وأضافت: "في جنوب إفريقيا والبرازيل كان هناك بالفعل مستوى عالٍ من استجابة الأجسام المضادة من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه".

ضغط مناعي

وأعرب خبراء آخرون عن شكهم في أن مستويات المناعة أثرت بشكل مباشر على الطفرات الحالية.

وقال بيورن ماير، عالم الفيروسات في معهد باستور في باريس، إنه من المرجح أن تحدث كل طفرة في فرد واحد، ثم نقلها إلى الآخرين.

وأوضح إمكانية وجود مريض تعرض جهازه المناعي للخطر، وبالتالي لا يستطيع التخلص من الفيروس بأسرع ما يمكن للآخرين.

وأضاف: "قد يكون هناك خلل في الاستجابة لدى هذا المريض لذا يمكن للفيروس البقاء لفترة طويلة، في حين أن فيروس COVID-19 يصيب الأفراد عادة لمدة 10 أيام قبل أن يتم تحييده من قبل الجسم، فقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض المرضى قد يحملونه لعدة أسابيع أو أكثر - مما يزيد من فرصة حدوث الطفرات، لا يزال هناك مستوى معين من الضغط المناعي على الفيروس لدى هذا المريض، لذلك فالفيروس مضطر إلى التحور وبالتالي يظهر في شكل جديد، من المحتمل أن يتطور متغير أكثر قابلية للانتقال في وقت لاحق فقط أثناء الوباء، حيث تم حماية معظم الأفراد الذين يعانون من كبت المناعة لعدة أشهر وكان عدد قليل جدًا منهم قد أصيب في البداية، ولكن مع ارتفاع الحالات، تزداد أيضًا فرصة إصابة الفيروس بمريض يعاني من كبت المناعة - ويتحول فيه بشكل ملحوظ إلى طفرة".

المزيد من المتغيرات؟

قد تكون مشكلات المناعة قد أثرت أيضًا على الفيروس بطريقة أخرى.

تقول الأكاديمية الفرنسية للطب، إن البديل الجنوب أفريقي يمكن أن ينتج عن تكاثر فيروسي أكثر كثافة وطويلة الأمد في الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" - وهي حالات منتشرة بشكل كبير هناك.

في حين أن الأصول الدقيقة للمتغيرات لا تزال قيد المناقشة، يتفق العلماء على أن تأثيرها يحتاج إلى إدارة دقيقة.

تم إلقاء اللوم على سلالة أكثر قابلية للانتشار من الفيروس إلى زيادة حالات COVID-19 والوفيات في بريطانيا.

على الرغم من أنه أكثر عدوى، لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن المتغيرات الجديدة أكثر ضراوة من الأشكال الأخرى لـ SARS-CoV-2.

وقال الباحث ماير: "لا يمكن استبعاد هذا الخطر، لكنه أضاف أنه مع الإجراءات الصحية الحالية والمباعدة المطبقة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حملات التطعيم، من المرجح أن يؤثر "ضغط الاختيار" على الفيروس على قابليته للانتقال بدلاً من فعاليته، هناك شيء واحد مؤكد سيستمر الفيروس في التحور، مما قد يؤدي إلى ظهور متغيرات أكثر خطورة".

كتب عالم الأحياء في جامعة واشنطن كارل بيرجستروم: "ولأن العدد الإجمالي للحالات يستمر في النمو بشكل كبير، فليس من الصعب القول بأن المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق ظهرت هذا الشتاء ولم يتم اكتشافها مما ظهرت في الخريف وهي الآن على رادارنا".