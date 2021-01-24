محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أجسامنا تخبرنا بالعديد من المشاكل الصحية غير المرئية، لذا يجب الانتباه جيدا إلى هذه الإشارات والعلامات، للذهاب إلى الطبيب سريعا لتلقي العلاج المناسب.

وفيما يلي 8 علامات إذا رأيت إحداها على جسمك فاتصل بالطبيب فورا، وذلك وفق ما أورد وقع "readersdigest":

1- الشامات الجديدة أو المتغيرة:

عندما يتعلق الأمر بالشامات الجديدة أو المتغيرة أو علامات الجسم الأخرى، فقد يشير ذلك إلى سرطان الجلد.

وتشمل علامات الجسم الأخرى التي قد تكون علامات لسرطان الجلد القروح غير القابلة للشفاء والشامات الجديدة التي تظهر لاحقًا في الحياة، لذا يجب على المرضى عند رؤية أي تغيير جلدي الذهاب إلى الطبيب فورا دون تفكير.

2- خط غامق على أظافرك:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن تكشف أظافر الأصابع عن صحتك بقدر ما تكشف بشرتك.

وعلى الرغم من أن بعض العلامات قد تكون ناجمة عن شيء مثل نقص المغذيات أو حتى شيء وراثي، إلا أن الأكثر خطورة التي يجب أن تبحث عنها هي خطوط بنية داكنة أو سوداء عبر الظفر، وقد تكون هذه العلامة المحددة علامة على سرطان الجلد، ويمكن أن تكون هذه العلامات الأخرى على ظفرك أيضا علامات أكثر على سرطان الجلد، بما في ذلك الجلد الداكن حول الظفر، والدم، والانقسامات في الظفر،

3- ظهور بقع دم متكررة في عينك:

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإنه على الرغم من أن النزيف تحت الملتحمة وهو وعاء دموي مكسور في العين، قد يكون أمرًا مثيرًا للقلق، إلا أنه عادة ما يكون حالة غير مؤذية تختفي في غضون أسبوعين أو نحو ذلك.

وإذ تكرار حدوث النزيف شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

4- بقع على أسنانك:

تقول هيلاري جيريكو، طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة شيكاغو: إذا لاحظت وجود بقع بيضاء أو صفراء أو بنية اللون على أسنانك لا يمكنك نسبها إلى القهوة أو الشاي أو التدخين، فقد تكون علامة على مرض الاضطرابات الهضمية أو اضطراب المناعة الذاتية وهو رد فعل على تناول الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير، مما يؤدي إلى تلف المعدة وصعوبة امتصاص العناصر الغذائية، وأحد هذه العناصر الغذائية هو الكالسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في صحة الأسنان.

5- بقع تشبه الأوساخ على رقبتك:

طفح جلدي في الرقبة يشبه الأوساخ، قد تكون علامة على أن المريض يعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى أن هذا الطفح الجلدي قد يكون بسبب مشكلة أساسية في الغدد الصماء مثل مرض الغدة الدرقية أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو مشكلة الغدة الكظرية، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون علامة على وجود سرطان كامن في المعدة أو القولون أو الكبد، وقد يكون هذا الطفح الجلدي بسبب أدوية مثل تحديد النسل أو النياسين.

6- جلد يشبه قشر البرتقال:

قد تكون الدمامل في الجلد التي تشبه قشر البرتقال بسبب مشاكل صحية مختلفة، أحدهما هو سرطان الثدي الالتهابي، والذي يسبب احمرارًا وتورمًا مع ظهور الدمامل، لذا من الأفضل استشارة طبيب الجلدية الخاص بك.

7- الكدمات المفرطة:

وفقًا لمراكز علاج السرطان الأمريكية، على الرغم من أن الكدمات قد تحدث بسبب فقدان الدهون الطبيعي أو تناول بعض الأدوية، إلا أن الأسباب الأخرى للكدمات المفرطة أكثر إثارة للقلق، قد تكون الكدمات غير المبررة علامة مبكرة على سرطان الدم، ومع ذلك، من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين سي في حدوث كدمات مفرطة أو انخفاض أو تعداد خلايا الدم غير الطبيعية.

8- بقع حمراء على راحة يدك:

هناك أسباب عديدة لظهور البقع الحمراء على راحة اليد، وبعضها أكثر خطورة من البعض الآخر، وقد تظهر هذه البقع عند الأشخاص الذين يعانون من حالة التهابية مثل الأكزيما أو الصدفية، أو الحالات المعدية مثل السعفة أو الزهري أو الفيروسات، وتشمل الأسباب الأخرى أمراض الكبد وأمراض الغدد الصماء والتهاب المفاصل الروماتويدي.