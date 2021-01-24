معلومات عن مرض حفيدة فريد الأطرش النادر: يصيب الأطراف بتنميل ولا علاج له

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة واسعة من التعاطف، صاحبت الممثلة السورية مروة الأطرش، حفيدة الموسيقار والمطرب الراحل فريد الأطرش، عقب لقائها مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج «شو القصة»، متحدثة عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي، ووصفته بأنه يشبه مرض السرطان، وتسبب في فقدانها القدرة على الحركة، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج له، ما أدى لتعاطف واسع على مستوى الوطن العربي، مع حفيدة المطرب الراحل.

وفيما يلي تعريف بالمرض وأعراضه وأسبابه ومضاعفاته، وفقا لما ذكره موقع «ماينو كلينك الطبي».

تعريف بمرض التصلب المتعدد

التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي، واختصاره «MS»، هو من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، خاصة الحبل النخاعي والدماغ، بسبب مهاجمة مادة المايلين التي تكسو ألياف الأعصاب، ويهاجم الجهاز المناعي، مما يؤثر على التواصل بين الدماغ وبقية الجسد، مما يؤثر بالضرورة على وظائف أجهزة الجسم، وتتلف الأعصاب، ولا يوجد علاج له حتى الآن.

أعراض التصلب المتعدد

قد تشمل أعراض التصلب المتعدد أيضًا ما يلي:

- صعوبة في الحديث.

- الشعور بالإرهاق.

- الشعور بالدوران.

- آلام في أنحاء متفرقة من الجسم.

- خلل في الأمعاء والمثانة.

- تنميل في الأطراف.

- الشعور باستمرار بمشاعر مشابة للصدمة الكهربائية.

- فقدان التوازن خلال السير.

- التسبب في ضبابية الرؤية، وفقدانها جزئيا أو كليا، والشعور بالألم أثناء حركة العين.

أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد

لا يوجد سبب معروف حتى الآن، للإصابة بمرض التصلب المتعدد، فهو مرض مناعي ذاتي يهاجم الجسم بقوة، مؤثرا على كافة وظائف الجسم، وغالبا ما يهاجم الأشخاص في أعمار ما بين 20 إلى 40 سنة.

مضاعفات التصلب المتعدد

يمكن أن يظهر على المصابين بالتصلب المتعدد عدة مضاعفات صحية من بينها:

- تشنجات قوية في عضلات الجسم أو تيبُّسها في بعض الحالات.

- الإصابة بالشلل.

- الإصابة بالصرع.

- آلام في المثانة أو الأمعاء.

- التأثير على الوظائف الجنسية.

- الإصابة بالزهايمر.

- المعاناة من مرض الاكتئاب.