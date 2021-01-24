«خلل في وظائف الكلي والكبد».. طبيبة توضح أعراض إصابة الأطفال بـ كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدثت الدكتورة نهلة فاروق أخصائي طب الأطفال، عن الحالات الخطرة بين حديثي الولادة والأطفال المصابين بفيروس كورونا، الذي يهاجم الأطفال في موجته الثانية، بعد أن كانوا من الفئات المحمية من العدوى به في الموجة الأولى.

معلومات عن «مالتي سيستم إنفلوميشن سندروم إتشلندن»

وقالت أخصائي طب الأطفال، خلال حديثها ل«الوطن»، إنه مع مهاجمة فيروس كورونا للأطفال ظهر ما يعرف باسم «مالتي سيستم إنفلوميشن سندروم إتشلندن»، والذي يعني تأثر عدة أجهزة بجسم الطفل في آن واحد، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت «نهلة»، أن أعراض تلك المتلازمة ممثلة في خلل مفاجئ في عدة أجهزة في جسم الإنسان في آن واحد، على رأسها خلل في وظائف الكلى والكبد، مع ظهور طفح جلدي، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وآلام شديدة في المعدة والصدر، فصلا عن «زرقان الجسم».

وأشارت إلى أن ذلك الخلل يظهر عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل: نقص المناعة أو أمراض القلب وتركيب صمامات في القلب، أو حمى روماتزمية، كما يصاب به أيضا مرضى سكر من النوع الأول، والذين يعانون من مشاكل مزمنة في الكلى، موضحة: «الفيروس بيهاجمهم بقوة زيهم زي الكبار، لإن مناعته بتبقي أضعف من بقية الأطفال».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الدراسات العلمية والأبحاث لا تزال مستمرة حوله، وأن يتطور ويتحور، ولم يتم التعرف على كافة المعلومات عنه.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ماأعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.