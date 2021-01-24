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الامارات | "دبي للتسوق" يقدم عروضا ترويجية كبرى في ختام فعالياته

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة منه عددا من العروض الترويجية والصفقات الكبرى في إطار فعالية التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق الذي يختتم 30 يناير الجاري .

وتشهد هذه الفعالية التي ستقام من 28 وحتى 30 يناير عروضا ترويجية على 300 علامة تجارية في 1000 متجر ضمن وجهات ومراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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