الامارات | "دبي للتسوق" يقدم عروضا ترويجية كبرى في ختام فعالياته

شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للتسوق" يقدم عروضا ترويجية كبرى في ختام فعالياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة منه عددا من العروض الترويجية والصفقات الكبرى في إطار فعالية التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق الذي يختتم 30 يناير الجاري .

وتشهد هذه الفعالية التي ستقام من 28 وحتى 30 يناير عروضا ترويجية على 300 علامة تجارية في 1000 متجر ضمن وجهات ومراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news